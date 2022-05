Karen Schwarz y Ezio Oliva contrajeron dos veces matrimonio: uno de manera simbólica y el otro civil. | Fuente: Instagram

Tras haberse casado por civil en el 2015, Karen Schwarz reveló que su matrimonio religioso con Ezio Oliva será el próximo año. A través de su cuenta de Instagram, la modelo hizo un juego de preguntas y respuestas donde sus seguidores le cuestionaron sobre cuándo será su unión en la iglesia.

“¿Cuándo es la fecha de tu matrimonio religioso?”, escribió un usuario, a lo que Schwarz contestó: “2023”, junto a una foto juntos.

En el 2020, Karen Schwarz ya había anunciado que iba a contraer nupcias cuando pasara la crisis de la pandemia. “Me preguntan si voy a tener un tercer hijo y he dicho que no, pero lo que sí les puedo decir es que me voy a casar por tercera vez. Claro pues, falta la bendición de Dios”, expresó.

Como se recuerda, Ezio Oliva y Karen Schwarz contrajeron un matrimonio simbólico mientras estaban de viaje en Punta Cana. Cuando regresaron al Perú, se casaron por civil y en el 2023, lo harán por religioso.

Karen Schwarz: "Estpy enamorada hasta los huesos"

Con dos pequeñas hijas, el matrimonio de Karen Schwarz y Ezio Oliva luce como uno de los más sólidos en la farándula nacional. Pero antes de conocer a su actual pareja, la conductora de 'Yo Soy' no tenía razones para creer en el amor.

Así lo confesó ella misma en su cuenta de Instagram, con más de 3 millones de seguidores, donde compartió una fotografía junto a su esposo y, también, una reflexión acerca de la búsqueda de su media mitad.

"Cuando la posibilidad de enamorarme no existía para mí, porque así yo lo decidí después de 2 años de haber estado sola, apareció esa lucha interna de no querer sentir nada por nadie", explicó Karen Schwarz en su publicación.

Sin embargo, al encontrarse con Ezio Oliva, las cosas cambiaron para ella. "Acá me ven, enamorada hasta los huesos después de ocho años y con dos angelitos hermosos", indicó. Según la presentadora, "el amor no se busca ni se elige a dedo, llega cuando tiene que llegar".

"Y aquí estoy entregada a la construcción de nuevos sueños con mi familia", concluyó Karen Schwarz. Ella y Ezio Oliva contrajeron matrimonio civil en octubre de 2015.

