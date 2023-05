Karin Marengo, esposa de JB, responde a Dayanita: "No está bien que hable mal del lugar que le dio trabajo"

La polémica declaración que hizo Dayanita en 'El Reventonazo de la Chola' sobre el vínculo laboral que tuvo con Jorge Benavides, ha generado incomodidad en el equipo de 'JB en ATV'. Para sorpresa de muchos, la actriz cómica reveló que sólo firmó dos contratos en los casi años que trabajó al lado del imitador.

Al respecto, Karin Marengo, productora de 'JB en ATV' y esposa de Jorge Benavides, dijo que Dayanita no debería hablar mal de sus excompañeros porque -según resaltó- siempre la trataron bien.

"No está bien que no hable bien del lugar que le dio tanto tiempo trabajo, el dejar entrever algo... nosotros siempre la hemos tratado con mucho respeto y cuidado, como a todos nuestros talentos, nunca hemos estado en escándalos. De todo corazón que le vaya bien, lamentablemente no se portó bien con nosotros y tiene derecho a seguir trabajando", comentó Marengo a Trome.

Sobre el tiempo en que Dayanita trabajó sin firmar contrato, Karin señaló que ese tema era irrelevante, pues siempre fueron puntuales con su pago.

"Creo que es irrelevante saber si tiene o no contrato, o cuánto gana, eso es algo privado y siempre se le pagó puntual. Debemos centrarnos en por qué salió del programa y Dayanita cometió varios actos de indisciplina y por eso nos vimos obligados a sacarla", aclaró.

A pesar de la abrupta salida de la actriz cómica, la esposa de Jorge Benavides aseguró que el equipo de 'JB en ATV' sigue trabajando como siempre, además resaltó que todavía cuentan con el respaldo del público que los sintoniza sábado a sábado.

¿Qué dijo Dayanita sobre su salida de 'JB en ATV' en 'El Reventonazo de la Chola'?



Todavía hay tela para cortar. La actriz cómica Dayanita se presentó el último sábado en el programa conducido por Ernesto Pimentel, 'El reventonazo de la Chola'. Allí, se refirió al vínculo laboral que mantuvo con 'JB en ATV' hasta principios de abril de este año, mes en que anunció su salida oficial.

Al principio, la intérprete afirmó que desde su retiro del espacio humorístico liderado por Jorge Benavides ha recibido una serie de insultos en redes sociales que prefiere no leer. "Me choca demasiado. Como yo siempre se lo digo a muchos, para mí vivir todo esto es nuevo", indicó.

Fue después de este momento que Pimentel le preguntó si seguía teniendo un contrato con 'JB en ATV'. Para sorpresa de muchos, Dayanita reveló que "no había firmado ningún contrato". "Estuve cinco años casi, trabajando, pero solamente dos años firmé contrato", detalló.

Luego, Dayanita agregó: "[En la última etapa] solo era como un: 'Dayanita, continuamos el otro año'. Eso era con la productora". La actriz cómica, como se recuerda, se volvió popular en la pantalla chica peruana al integrar el reparto del show de Benavides.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 24 Estreno: ANTONIA EN LA VIDA, un filme independiente peruano hecho por mujeres

¡Es turno de una película peruana! Se estrena "Antonia en la vida", filme independiente peruano hecho íntegramente por mujeres. Renato León conversó con su directora Natalia Rojas Gamarra sobre el proceso del filme, así como sus proyecciones en el Centro Cultural PUCP y en distintas regiones del país. ¡Escucha y comparte!