Karla Tarazona y Rafael Fernández anunciaron el fin de su relación tras casi dos años de matrimonio. | Fuente: Instagram

La conductora Karla Tarazona expresó su indignación frente a las declaraciones que su todavía esposo Rafael Fernández ofreció al programa de Magaly Medina e involucraron a otras personas, como el cantante Christian Domínguez y su actual pareja.

"Al día de hoy en verdad estoy muy sorprendida por todo lo que está pasando, van pasando los días y vamos escuchando cada barbaridad y cada tontería de distintos programas. ¿De qué estamos hablando?", dijo la presentadora para el espacio D'Mañana.

Karla Tarazona se preguntó hasta qué punto seguiría "esta situación" en la que Rafael Fernández continúa dando entrevistas. "Se supone que todo iba a terminar en paz por el bien de una relación que en su momento fue bonita y, sobre todo, de tres niños que estaban involucrados", indicó.

"No entiendo qué está sucediendo, no entiendo qué está pasando por su cabeza. Hay cosas que no entiendo ya. Incluso, se está involucrando a una familia que no tiene nada que ver, como son Christian y Pamela. No tienen absolutamente nada que ver en esta situación", añadió.

Karla Tarazona y Rafael Fernández contrajeron matrimonio el 18 de diciembre de 2020. | Fuente: Instagram

Karla Tarazona a Rafael Fernández: "Todo tiene un límite"

En sus declaraciones vía telefónica con el mencionado programa, Karla Tarazona también manifestó su malestar ante las expresiones de Rafael Fernández, quien sostuvo que podría ayudar económicamente a los hijos de su pareja del mismo modo en que lo hace con ollas comunes.

"¿A qué mamá le va a gustar que una persona con la que compartiste parte de tu vida diga ‘así como ayudo a ollas comunes también puedo ayudar a tus hijos’? Para empezar, creo que las personas que me conocen saben que yo trabajo y todo lo que he hecho en mi vida", señaló Tarazona.

"No me da miedo salir de esta casa e irme a otro lado. Yo sí tengo los pantalones bien puestos para rehacer mi vida y para empezar de cero porque no es la primera vez", exclamó.

Karla Tarazona agregó que "todo tiene un límite". "Yo no quería hablar, pero ya no puedo permitir que esta situación continue y ver cómo mi familia sigue destruida porque día a día me sigo sorprendiendo más de cada barbaridad. Yo me he quedado callada, estoy tranquila, pero yo también estoy llegando a mi límite", concluyó.

Desde sus cuentas de Instagram, Karla Tarazona y Rafael Fernández anunciaron el fin de su matrimonio. | Fuente: Instagram

Dispuesta a firmar conciliación

Hace unos días, Karla Tarazona comentó que está dispuesta a firmar una conciliación con Rafael Fernández, en medio del proceso de separación que ambos enfrentan tras anunciar su ruptura el pasado viernes 26 de agosto.

"Con mucho gusto [firmaría la conciliación], tengo tres niños, por ellos tengo que estar bien. Quiero terminar en paz", dijo la presentadora televisiva en un enlace telefónico con el programa Magaly TV: La Firme, que en la noche del martes 30 de agosto también emitió una entrevista con Fernández.

Karla Tarazona le dijo a Magaly Medina que la separación de Rafael Fernández fue algo que la tomó por sorpresa. "La verdad que no [esperaba separarme], pero es mejor que sea ahora y no más adelante, cuando puede haber niños de por medio. Ya lo he vivido", dijo.

Reafirmó, además, que no retomará la relación, ya que es un adiós definitivo a su esposo, pese a "llorar o sufrir". "En una decisión tan importante como esta no hay vuelta atrás", señaló la conductora del espacio D'Mañana.

