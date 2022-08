Karla Tarazona se pronunció tras anunciar el fin de su relación con Rafael Fernández. | Fuente: Instagram / Karla Tarazona

La conductora Karla Tarazona se pronunció sobre el fin de su relación con el empresario Rafael Fernández. Al respecto, lamentó que su expareja haya ofrecido entrevistas a programas de espectáculos cuando habían acordado no hacerlo, según el comunicado que publicaron ambos hace unos días.

"La verdad no entiendo, incluso el comunicado menciona que ninguna de las partes va a volver a tocar el tema", dijo la presentadora este lunes, durante la emisión del programa "D'Mañana". "Me sorprende, me decepciona y considero que no era necesario sentarte en un programa o decirle a la gente que se acabó el amor por una persona", agregó.

Según Karla Tarazona, no era "necesario" que Rafael Fernández la "ridiculizara de esa manera, hacerlo tan público y decir así como si nada pasara que ya no existía amor". "Pienso que se debió esperar un tiempo, sabiendo que una de las partes está afectada por la situación. No entiendo que pasó, pero me voy a mantener en mi posición por los momentos que vivimos y mis hijos", manifestó.

Karla Tarazona: "En esta historia no existen malos"



Para Karla Tarazona, este fin de semana fue "muy complicado" debido al anuncio de su separación. Sin embargo, afirmó haber "recibido muchos mensajes de apoyo, de sorpresa, de ánimo y de curiosidad". Afirmó que "por respeto" a sus hijos, mantendrá el acuerdo que tuvo con Rafael Fernández de no tocar el tema de la ruptura en público.

"Solamente quiero mencionar que en esta historia no existen malos, solo dos personas adultas en búsqueda de la felicidad. Todo el mundo sabe que para mí siempre ha sido importante el tema de las terapias, la salud mental y en este espacio aprendí que las historias deben terminar con el: ‘fueron felices para siempre’", afirmó la conductora.

"A veces malinterpretamos esta frase, pensamos que la felicidad es estar al lado de una persona y no es así. La felicidad está dentro de nosotros... Aunque ames a esa persona, debes aprender a soltarlo y dejarlo ir. Sobre todo desearle lo mejor, si no fue feliz a tu lado, ojalá que encuentre su felicidad en algún momento de su vida", agregó.

Karla Tarazona expresó su agradecimiento con Rafael Fernández y subrayó que "hoy y para siempre" sus "caminos son diferentes". Sin embargo, se queda con "todo lo bueno" que vivieron y "los momentos que construimos juntos". "Este proceso lo va a seguir cada uno por su lado de forma personal, siempre con respeto para nosotros", indicó.

Karla Tarazona y Rafael Fernández: Así anunciaron su separación

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Karla Tarazona y Rafael Fernández anunciaron el pasado 26 de agosto que su matrimonio llegaba a su final después de casi dos años de casados.

"Este tipo de noticias siempre serán difíciles de dar. Queremos comunicarles nuestra decisión de separarnos por mutuo acuerdo, muy meditado por el cariño y respeto que nos tenemos", decía el mensaje que apareció en la sección de historias de la mencionada red social.



"Este proceso es difícil para ambas partes y pretendemos transmitirlo pidiendo respeto, discreción y cuidado para preservar el bienestar de los involucrados. Agradecemos a nuestro público y a los medios de comunicación su comprensión y respeto ante esta situación ya que no hablaremos más de este tema", agregó.

Como se recuerda, Karla Tarazona y Rafael Fernández se casaron el 18 de diciembre de 2020, en una ceremonia privada que se llevó a cabo en distrito de La Molina.

