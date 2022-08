Fiorella Rodríguez inició una relación sentimental con el modelo español Iván Micol. | Fuente: Instagram / Fiorella Rodríguez

La actriz y presentadora de televisión Fiorella Rodríguez recurrió a sus redes sociales para confirmar el inicio de su nueva relación sentimental con el modelo español Iván Micol, luego de que en marzo pasado anunciara su ruptura con Jean Pierre Díaz.

Desde su cuenta de Instagram, la exconductora de "América Espectáculos" compartió tres románticas fotografías al lado de su nueva pareja. En la descripción, escribió: "Paz, complicidad y risas". Y a renglón seguido, agregó: "27", acompañado de un emoji de corazón.

Lo mismo hizo Iván Micol desde la mencionada red social, solo que escribió un breve mensaje al lado de su publicación: "Mi cielo. 27". En las imágenes, ambos aparecen abrazados en un hotel de Paracas. Las especulaciones sobre su amorío empezaron en mayo, mes en que se les comenzó a ver juntos.

El nuevo novio de Fiorella Rodríguez se dedica al modelaje y trabaja con la agencia Monroe Models. De acuerdo con la web de la empresa, Micol tiene el pelo castaño, los ojos marrones y mide 1,90 cm. En sus redes sociales, el modelo suele compartir instantáneas de su vida profesional.

La vida sentimental de Fiorella Rodríguez

En 2003, la actriz Fiorella Rodríguez contrajo matrimonio con el director Sandro Ventura. Fruto de esta unión, que se consumó luego de que ambos empezaran a salir a inicios del 2000, es su hija Mikella Callegari, quien en 2019 se coronó como Miss Perú Lima Oeste.

Luego de 15 años, sin embargo, ambos anunciaron su separación. "Las cosas no se pudieron dar como pareja. Creo que lo más salomónico era terminar como amigos a terminar tirándonos los cuchillos. Es lo más maduro que pudimos hacer de nuestra parte", dijo en su momento el cineasta a RPP Noticias.

En septiembre de 2019, Fiorella Rodríguez inició una relación sentimental con Jean Pierre Diaz, quien es 19 años menor que ella. Fue un romance en el que pareció que la comunicadora volvería a dar el sí ante un altar y en el que hubo una etapa de convivencia. Pero terminó en el pasado mes de marzo.

"Después de casi tres años compartiendo tiempo de valor, riendo y teniendo como meta primera crecer como personas, ambos cerramos una etapa súper bonita", escribió la actriz en una publicación de Instagram en la que anunciaba su ruptura.

Fiorella Rodríguez reflexiona sobre su carrera

En abril de este año, Fiorella Rodríguez contó a RPP Noticias que iniciaría un viaje a España para seguir reinventándose y crecer artísticamente. Se marchó al país ibérico "para una cena de reconocimiento de artistas latinos que están triunfando en Europa". Asimismo, aparte de cubrir este evento, participó en diversas audiciones para formar parte de algunas producciones que se realizarán en el Viejo Continente.

Tras el anuncio de este importante paso en su trayectoria, Fiorella Rodríguez reflexionó sobre lo importante que fue tomar sus propias decisiones desde el inicio de su carrera, hace 28 años. Incluso, recordó cómo su primer casting le abrió las puertas para cumplir sus sueños, sin importarle dejar todas las comodidades que tenía a su alcance.

"Soy una persona que le gusta el arte desde muy pequeña, estudié música en el conservatorio y tenía bien claro lo que quería hacer de grande. Desde ese casting con Michel Gómez hasta el día de hoy no paré; me agradezco mucho que tenga ese tipo de decisiones, que puedan ser locas en ese momento, pero siempre he sido mujer de tomar decisiones he confiado mucho en mí", declaró.

