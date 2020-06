Katia Condos sobre el teatro y la pandemia: "El arte siempre se reinventa"

Katia Condos habló sobre cómo se siente a sus 52 años. | Fuente: Instagram

La actriz Katia Condos cumplió el mes pasado 52 años, en medio del confinamiento por la pandemia del nuevo coronavirus. Al respecto, la intérprete recalca lo bien que se siente con su edad.

“Estoy igualita que siempre. No me siento señora ni me visto como señora ni hago cosas de señora”, aseguró para Perú 21.

Asimismo, señaló que no se enfoca en las críticas que pueden haber en su contra. "Me quiere la gente que me importa que me quiera. Estoy en el discurso ‘quiérete como eres’ desde hace un montón de tiempo”, aseveró Condos.



Sobre la crisis por la COVID-19, Katia Condos confiesa que le "cuesta un montón aceptar la situación de aislamiento por la pandemia” y que ahora lamenta haber renegado por trabajar un domingo.

“No sabes la cantidad de veces que me he quejado de que un domingo tenía que ir al teatro. La próxima vez que vaya al teatro un domingo, lloraré de la felicidad”, indicó la actriz de "Locos de amor 3", quien habló de la reinvención del teatro.

"Se me hace un nudo en la garganta. No tengo idea de qué pasará. El arte siempre se reinventa, no se acaba, nos hace humanos, es el reflejo de la sociedad. No sé si durante un tiempo se tendrá que hacer en espacios abiertos", expresó Katia Condos.