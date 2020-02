Katia Palma manifestó su admiración hacia Eugenio Derbez. | Fuente: Instagram

Katia Palma está próxima conductora de la nueva temporada de “Los reyes del playback” junto a Cristian Rivero, a través de la señal de Latina, pero este no es el único proyecto que tiene para este año.

Palma confesó que le gustaría, en algún momento, trabajar junto al humorista mexicano, Eugenio Derbez, pues asegura que es un personaje al cual admira por su gran trayectoria.

“Me gustaría trabajar con Eugenio Derbez, no importa de extra, me encanta su chamba. ¿Mira adónde ha llegado? Es el humor que me gusta. Es mi referente máximo”, dijo la artista cómica, quien asimismo reveló que le gustaría hacer otros papeles y llegar al cine con un protagónico.

“Tengo varias herramientas para poder salir adelante, pero el humor siempre está. También me gustaría hacer drama, ser una mala, pero nadie me llama. (...) Me gustaría hacer cine, quizás lograr un protagónico”, sostuvo al diario Perú.21.

La actriz trae de vuelta el unipersonal “Los rollos de Katia”, por nueve funciones, que se inician este miércoles 4 de marzo, a las 9 p.m., en La Estación de Barranco, y estaría también en el teatro de Lima Norte.

“Quiero viajar fuera de Lima con el espectáculo ‘Los rollos de Katia’, que es casi seguro que lo presente en Lima Norte para el 28 de julio, por Fiestas Patrias”, contó Palma en entrevista al diario Perú21.

De otro lado, la actriz señaló que tiene otros proyectos con Latina que aún no puede anunciar, pero se animó a hablar de “Yo Soy”, programa en el cual se desempeñaba como jurado. “No hay otro igual. La clave (de su éxito) es ser diferente. Al peruano le gusta reír más que llorar”, precisó.

Finalmente, Palma aseguró que siente que ha “tenido más triunfos” que fracasos. “Estoy logrando lo que he soñado alguna vez”, indicó. Sin embargo, cuestionó el actual rumbo de la televisión. “Siento que la televisión debería tomar otro rumbo, porque poco a poco está desapareciendo. Todo es Internet”, concluyó la actriz de 38 años.