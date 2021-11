Mario Hart y Korina Rivadeneira se "casaron" en la municipalidad de Huaral el 21 de abril de 2017. | Fuente: Instagram / Mario Hart

Luego de más de cuatro años de haber contraído matrimonio en la municipalidad de Huaral, el Juzgado Especializado de Familia de la misma provincia declaró nulo el vínculo entre Korina Rivadeneira y Mario Hart.

Según un documento propalado este miércoles por Magaly Medina en su programa 'Magaly TV: La Firme', la unión de la pareja que se realizó el 21 de abril de 2017 fue dejada sin efecto a pedido del Ministerio Público.

Entre los motivos, se lee en uno de los párrafos, se esgrime que "se ha advertido el incumplimiento de las formalidades y requisitos establecidos por la municipalidad". Irregularidades en el trámite que incluye la ausencia de la partida de nacimiento de Korina Rivadeneira.



"Solo existe partida de nacimiento de Mario Hart Del Águila, pero no de la ciudadana venezolana Korina Rivadeneira", señala el documento.

Documento del Juzgado Especializado de Familia de la Provincia de Huaral propalado por "Magaly TV: La Firme". | Fuente: Magaly TV: La Firme

Historia de un matrimonio

Hacia el final del documento emitido por el Juzgado de Familia, se resuelve "declarar fundada" el petitorio del Ministerio Público y, por tanto, declarar "nulo y sin efecto legal el matrimonio celebrado" entre Mario Hart y Korina Rivadeneira.

Desde sus respectivas cuentas oficiales de Instagram, la pareja compartió 'stories' en los que se refirieron con ironía a esta resolución al llamarse "exesposo" y "exesposa".

Apenas dos meses de hacer pública su relación sentimental, Korina Rivadeneira y Mario Hart se presentaron en la municipalidad de Huaral para celebrar un matrimonio civil. Desde entonces, ambos se han mantenido unidos y tienen una hija.

En aquel tiempo, la modelo venezolana tenía problemas con su situación migratoria y estaba expuesta a ser deportada a su país natal. "Es una decisión netamente de pareja y pensando en nuestro amor y lo que queremos nosotros como novios, como familia", dijo en su momento el chico 'reality'.

