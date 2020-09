Korina Rivadeneira y Mario Hart abrieron un canal de YouTube para mostrar su experiencia como padres primerizos. | Fuente: Instagram

Korina Rivadeneira y Mario Hart estrenaron canal en YouTube para contar su experiencia como padres. Luego del nacimiento de la pequeña Lara, la pareja decidió relatar paso a paso su camino como padres primerizos desde el parto, debido a que todo fue documentado para ser compartido en su nuevo proyecto.

En su cuenta de Instagram, la modelo venezolana sorprendió a sus seguidores con el primer episodio de su canal de YouTube, el cual fue titulado “Papás en pañales”. De esta manera, ambos buscan recopilar todos los momentos que han atravesado luego de enterarse que tendrían a su primera hija.

“Con mucha alegría quiero compartirles un proyectito que hemos venido trabajando junto con Mario Hart en nuestra primera experiencia como padres”, se lee en su publicación. “Les prometo que se van a divertir y para los que ya son padres, podrán revivir junto a nosotros esos momentos en la sala de parto”.

El capítulo “El parto”, de una duración de casi 15 minutos, muestra cuando Mario Hart se enteró que iba a ser padre por primera vez hasta cuando él y su esposa Korina Rivadeneira van en camino a la clínica por romper la fuente antes de lo esperado. Además, se ve el preciso instante cuando la bebé Lara llega al mundo.

Entre lágrimas, Rivadeneira y Hart dieron la bienvenida su primera hija, quien nace en un contexto complicado por la pandemia de COVID-19. Ante los incesantes llantos de la pequeña en la sala de parto, el doctor informó a la pareja que todo estaba en orden con el nacimiento.

SOBRE SU BEBÉ LARA

El pasado 7 de septiembre, Mario Harta y Korina Rivadeneira anunciaron que se convirtieron en padres por primera vez. En comunicación con América Hoy, la ex chica reality compartió sus primeras impresiones tras conocer a Lara.

"Me siento feliz, ahora amanecí con dolor, pero no es un dolor del que me queje, es un sentimiento totalmente distinto, es puro amor, no puedo quejarme porque solo me basta mirarla y es muy satisfactorio", expresó dos días después de dar a luz.