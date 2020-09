Korina Rivadeneira y Mario Hart se convirtieron en padres de una niña. | Fuente: Instagram | Mario Hart

En enlace con Ethel Pozo y Yaco Eskenazi para el programa “América hoy”, Korina Rivadeneira confesó que su hija "es un amor, es una ternura". Además, comentó que a pesar del dolor que siente por la herida de la cesárea, se siente contenta de traer a Lara al mundo:

"Me siento feliz, ahora amanecí con dolor, pero no es un dolor del que me queje, es un sentimiento totalmente distinto, es puro amor, no puedo quejarme porque solo me basta mirarla y es muy satisfactorio".

Por otro lado, contó que la gente le decía que iba a extrañar estar embarazada, sin embargo, negó que eso pase: “No la extraño para nada, estoy feliz de tener a Lara, de poder mirarla, de disfrutarla".

Sobre la lactancia, Korina Rivadeneira aseguró que su bebé es muy tranquila: "Desde el primer día le estoy dando de lactar, le estoy dando calostro... Ella es tan tranquilita, desde el primer momento me agarró perfecto, me ha ayudado muchísimo, me ha enseñado".

“¿Y a quién se parece la bebé?”, preguntó la conductora Ethel Pozo. "Tiene el perfil del papá, pero falta un montón para ver a quién se parece realmente, o si no se parece a ninguno", contestó Korina.

LA PATERNIDAD

Por su parte, Mario contó que quiere estar todo el tiempo junto a su pequeña. "No quiero que se la lleven ni a los controles, la sensación de tener a tu bebé en tu pecho, de sentirle la respiración, de escucharle sus soniditos, es de locos, es imposible de poder explicar, no lo vas a poder vivir hasta que tengas a tu bebé en tus brazos".

Además, dijo que está enamorado de su hija: "Estamos, literalmente, enamorados de Lara, Larita ha venido super tranquilita, no sé si es porque todos los bebés son así los primeros días, pero Lara nos transmite una paz, una energía increíble, cuando tengo a Lara es como que te desconectas, te pones en un estado medio zen, no importa nada, sientes paz, se le siente un ser de luz".

Mario, cuenta, también, que ha nacido en él un gran instinto de protección hacia Lara y Korina. "Estamos super tranquilos, yo pensé que iba a estar más nervioso, antes cuando me daban un bebito yo decía, 'se me va a caer', pero ahora yo soy quien agarra la Lara, se la llevo a Kori, me ha salido un instinto de protección".