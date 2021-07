"La Voz Perú": Imitadora de 'La India' renunció al programa tras perder a su bebé. | Fuente: Latina

Carmen Castro, imitadora de ‘La India’ en “Yo soy” y participante de “La voz Perú”, anunció mediante sus redes sociales que decidió renunciar al programa de canto debido a que perdió a su bebé.

En un extenso mensaje publicado en su cuenta de Instagram, la artista reveló que, después de haber participado en las audiciones a ciegas, comenzó a sentirse mal y tras realizarse una prueba de descarte, dio positivo a COVID-19, pero tuvo que parar su tratamiento al enterarse que estaba embarazada.

Sin embargo, al no recibir el alta del médico tuvo que dar un paso al costado, así que no grabó las batallas de “La voz Perú” y reveló una triste noticia. “Esta enfermedad me quitó la posibilidad de hacer lo que me gustaba: cantar, y también perdí mi embarazo”, escribió Carmen Castro.

La imitadora de ‘La India’ contó que todo esto pasó en mayo de este año y fue ese el principal motivo por el que no estuvo activa en las redes sociales. Asimismo, agradeció a sus fanáticos por el apoyo y agregó que poco a poco está asimilando su pérdida.

“Todos los días me levanto miro al cielo y doy gracias a Dios por estar aquí y por cuidar a mi bebé que yo sé que está con él”, finalizó.

Ganadora de la temporada 18 de "Yo soy"

Carmen Castro, imitadora de 'La India', logró el primer puesto en la temporada 18 del concurso de imitación peruana "Yo soy" que este sábado llegó a su fin. La participante, que se desempeña como enfermera, logró la aprobación del público y el jurado tras interpretar los temas 'Dicen que soy' y 'Mi mayor venganza'.

Castro, que vive en San Martín de Porres, se hizo acreedora del trofeo de 'Yo soy' y de los 25 mil dólares, el premio mayor. Ella agradeció la oportunidad y señaló que por fin su esfuerzo es recompensado.

“Gracias. Muchas gracias. No pensé pasar de la segunda gala, pero me siento muy feliz y contenta de saber que el trabajo de tantos años está rindiendo sus frutos”, dijo emocionada en ese entonces.

