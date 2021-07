"La Voz Perú": Greeicy decidió qué participante del equipo de Mike Bahía continúa en el programa. | Fuente: Instagram

En la última edición de “La Voz Perú”, Mike Bahía sorprendió a sus seguidores luego de que Greeicy también estuviera presente en el programa de canto. Junto a Danny Ocean, el artista colombiano pudo contar con dos opiniones para escoger al participante que ganó la batalla.

Maroa y Ray BG se enfrentaron por primera vez e interpretaron el tema “Amantes” y fue ahí donde Mike hizo una videollamada con su novia. Por medio del celular, la también actriz disfrutó de este show y comentó que fue especial ya que esa canción los ayudó a impulsar sus carreras.

“Primero, obviamente me enamoraron porque estaban cantando ‘Amantes’ que es una canción que para nosotros y nuestra vida significa un montón. Disfruté demasiado a los dos, me encantó que jugaran al final. Tengo que decirle a Maroa que me encantó, me voy con lo que escuché y me han hablado de Ray BG, Mike me contó que rapea muy bien”, dijo Greeicy.

Finalmente, la colombiana y Mike Bahía decidieron en dar como ganadora a Maroa, pero se dirigió a Ray BG para destacar su talento. Cabe resaltar que él es productor musical de su compañera por lo que se alegró de que haya pasado a la siguiente ronda de “La Voz Perú”.

Su relación hecha canción

Los colombianos Greeicy Rendón y Mike Bahía llevan alrededor de ocho años de relación y son una de las parejas más estables en la industria musical. Ambos enamoraron a más de un fanático luego de interpretar la canción “Amantes” donde son protagonistas del videoclip.

En sus redes sociales derrochan su amor y ahora, la cantante ha compuesto un tema al que tituló “Los besos” donde narra su historia de su romance y está inspirado en su pareja. Con un corte romántico, la artista asegura que tiene un significado especial ya que le trae a la mente los momentos buenos y malos que pasaron.

“Es una canción que refleja mi relación con Mike, me recuerda los años que llevamos, los logros y los momentos difíciles para la conclusión final de que el amor se construye. Después de “Amantes” siento que es la canción más sincera de mi carrera”, dijo Greeicy para un medio colombiano.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella nos reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.