Daniela Darcourt conforma el equipo de entrenadores en "La Voz Perú". | Fuente: Instagram / Daniela Darcourt

Todavía en audiciones, el programa "La Voz Perú" sigue despertando grandes emociones en sus entrenadores. Precisamente, la cantante Daniela Darcourt, que forma parte de este equipo, se conmovió hasta las lágrimas durante la presentación de un participante.

Ocurrió luego de que un concursante subiera al escenario para cantar el tema "Vamos a darnos tiempo", que solía interpretar el mexicano José José. Tanto la salsera, como Noel Schajris, Eva Ayllón y Christian Yaipén, voltearon sus sillas al escuchar la potente voz del artista.

"Esta canción siempre me hacía acordar a mis papás, pero en una versión más triste", sostuvo Daniela Darcourt, emocionada. "Ellos tienen una historia complicada como cualquier matrimonio. Mi papá tenía sus sueños, mi mamá también, y mis hermanas y yo estábamos en medio", añadió.

La cantante de "Señor Mentira" aseguró que hoy es feliz, pese a las dificultades. "Si mis viejos no hicieron eso, yo no estaría aquí", dijo. Y más adelante, ya entre lágrimas, prosiguió: "Uno como hijo idealiza muchas cosas, pero la vida es así. El día que me toque ser mamá, espero que sea pronto, daré todo a mis hijos".

Seguidamente, Daniela Darcourt se hizo una promesa a sí misma: "Ser la mejor mamá posible, con mis errores igual, para enseñar que el amor está en todos lados".

"Empezando otra vez", el último disco de Daniela Darcourt

¿Por qué una artista como Daniela Darcourt, cuya carrera no parece sino una sucesión de éxitos, comienza de nuevo?, nos preguntamos ni bien conocimos el título de su segundo y nuevo álbum de estudio “Empezando otra vez”.

“El título viene por muchas cosas: cuando me dio pólipos en las cuerdas y tuve que retirarme de los escenarios; cuando, durante la pandemia, tuve que adaptarme a escenarios nuevos; y porque ahora estoy el punto más importante de mi carrera, hablando de fuerza, integridad y determinación”, explicó Daniela Darcourt a RPP Noticias en una extensa charla.

“En ‘Empezando otra vez’ tengo letras de un amigo maravilloso como Johnny Lau; Tony Succar ha producido un tema. Tengo a gente de Cuba, muy amiga mía, como los maestros Alain Pérez y Jorge Luis Piloto. Hay colaboraciones con Rey Ruiz y Tito Nieves, de Puerto Rico. Y letras de Grettel Garibaldi, de Panamá. Amigos que estoy haciendo en el camino y que se unen a este sueño maravilloso de seguir avanzando con un género que los inspira”, nos contó Daniela Darcourt.



Tal vez sea más sencillo entender el título del disco si tomamos en cuenta que Daniela Darcourt no solo es su intérprete y ha participado en la composición. Ella es también productora ejecutiva, lo cual le permitió desarrollar aptitudes de liderazgo.

“Todo este proceso de descubrimiento y creatividad te pone en un escenario diferente. En este caso, como la líder de todas estas almas increíbles, pero a la vez aprendiendo, poniéndole mucha fuerza, levantándonos temprano y haciendo el mismo sacrificio. Ir en la misma página que el equipo hace que todos soñemos con la misma intensidad”.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).