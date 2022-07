Christian Yaipén se quiebra con audición de 'La Voz Perú' y emociona a Noel Schajris | Fuente: Latina

El estreno de la quinta temporada de 'La Voz Perú' estuvo cargado de emociones. Eva Ayllón, Daniela Darcourt, Christian Yaipén y Noel Schajris, eligieron a los primeros integrantes de sus equipos durante la etapa de las 'audiciones a ciegas'.

La primera en participar fue la joven Tesania, quien, junto a su acordeón, interpretó el tema "Senderito de amor", del cantante colombiano Lisandro Meza. La calidad vocal de la concursante motivó a todos los entrenadores a girar sus asientos para pedir su voz.

"VIAJE AL PASADO"

La interpretación gustó tanto, que Noel Schajris solicitó a la cantante volver a cantar el tema, pero solo con el acordeón. Esta vez, la canción provocó que Christian Yaipén se se quiebre hasta llegar a las lágrimas. El integrante del Grupo 5 tomó unos minutos del programa para explicar al público su emotiva reacción.

"Yo estoy muy emocionado con esta canción, rogaba que se termine rápido porque no quería llorar. Esta canción me la cantaba mi papá y a mí me decían Senderito en la casa, porque me gustaba mucho", dijo el artista nacional para luego contar que su padre grabó una versión de la canción poco antes de su muerte.

"Mi papá cantaba tanto esta canción que hizo una versión con el Grupo 5 y me la grabó. Poco después falleció. Tengo su mejor recuerdo guardado así. Todo el mundo me dice la grabó por ti, porque cada vez que te la cantaba te alocabas", añadió Christian entre lágrimas, provocando la misma emoción a Noel Schajris.

Antes de elegir a Daniela Darcourt como su entrenadora, Tesania volvió a interpretar el tema, pero esta vez junto al cantante del Grupo 5, quien agradeció a la participante por elegir el tema y transportarlo al pasado. "Me transportó mucho, gracias por venir. No pensé viajar tanto en el tiempo, no pensé llorar", expresó.

EL REGRESO DE LA VOZ PERÚ

'La Voz Perú', el programa de canto más famoso de la televisión nacional regresó con su quinta temporada. Esta vez, Noel Schajris, Christian Yaipén, Daniela Darcourt y Eva Ayllón serán los enytrenadores de esta nueva edición.

La cuarta temporada de 'La Voz Perú' llegó a su fin en agosto de 2021 y dio como ganadora a Marcela Navarro, quien consiguió imponerse frente a sus contrincantes Valeria Zapata, Aldair Sánchez y Randy Feijoo.



Durante la competencia, la concursante ganadora interpretó dos temas de corte romántico: 'En cambio no' de la italiana Laura Pausini y 'Mi soledad y yo' de Alejandro Sanz.

Como se recuerda, a la final clasificaron Marcela Navarro del equipo de Guillermo Dávila, Aldair Sánchez del equipo de Daniela Darcourt, Valeria Zapata del equipo de Eva Ayllón y Randy Feijoo del equipo de Mike Bahía.

El primero en ser eliminado de la gran final fue Aldair Sánchez, quien luego de interpretar 'Inga' en la primera ronda no pudo pasar a la segunda fase, por lo que quedó en cuarto lugar. En segundo puesto quedó Randy Feijoo, mientras Valeria Zapata se llevó el tercer lugar.

La ganadora de 'La Voz Perú' recibió un contrato con la discográfica Universal Music para grabar su primer proyecto.

