No cabe duda que cada nueva gala de "La Voz Senior" es más emotiva que la anterior. En la segunda noche de conciertos se vivió un momento único y es que el participante Lalo Alcázar fue sorprendido por su hija que hizo una videollamada desde Nueva York, Estados Unidos. Esta situación hizo emocionar a más de uno y sobre todo a los entrenadores del programa.

El integrante del grupo Tony Succar se apoderó del escenario con el tema 'Símbolo sexual' de Roberto Carlos. Alcázar puso a bailar a todos los presentes en el estudio y tras recibir los comentarios del jurado, el participante fue sorprendido por su hija Elizabeth, quien le dijo que estaba orgullosa de él por todo lo que alcanzado a lo largo de su vida.



“Estoy emocionada, junto a Nicolás (en una fotografía), orgullosa porque ha logrado todo lo que él se ha propuesto. Quiero decirle a mi papá que lo amo mucho, estoy orgullosa porque sé que cuando caes te levantas. Esa fortaleza que tú tienes a mí me la enseñaste, muchas gracias”, manifestó la hija de Lalo.

La joven rompió en llanto al recordar a su hermano fallecido y aseguró que ha sido un golpe muy duro para toda la familia. Ante este momento tan emotivo, Cristian Rivero intervinió y dio unas palabras de ánimo.

“La vida nos depara situaciones muy difíciles, partidas de seres queridos, pero creo que el ejemplo de Lalo, que tú estás siguiendo muy bien, es sobreponerse, tener el mejor recuerdo y saber que la energía de los seres queridos siempre nos va a acompañar”, dijo.

Por su parte, Lalo Alcázar aprovechó el momento para darle palabras de aliento a su hija. "Te quiero mucho, a seguir adelante, es el momento de despejarnos de muchas cosas y a seguir adelante, vamos a salir bien".

Eva Ayllón llorá al escuchar canción y recuerda a su sobrino fallecido

Durante la noche del último lunes, Eva Ayllón no pudo contener las lágrimas al escuchar un tema interpretado por uno de los participantes del programa y que le recordó a su sobrino que falleció de leucemia.

En la noche de la etapa de conciertos, Denys Torres, el primer integrante del equipo de Daniela Darcourt, se subió al escenario para cantar "No me hace falta", balada de Manuel Mijares. Su emotiva interpretación conmovió a todos los miembros del jurado y Cristian Rivero notó que Eva Ayllón se había conmovido hasta las lágrimas por esta canción y no dudó en preguntarle qué había pasado.

"¡La canción es muy fuerte! Es algo muy personal, yo tuve un sobrino al cual amé y amo con toda mi locura y lo tengo en foto en la puerta de mi habitación y cada vez que yo salgo de mi cuarto me persigno y está mi papá, mi mamá, él y otras personas más", explicó la cantante.

"Y cuando a los 12 años la leucemia se lo llevó, yo tuve que escuchar esta canción por primera vez, hace muchos años", contó Eva Ayllón.

