La actriz Laly Goyzueta y el actor Mariano Sabato llevan 17 años de casados. | Fuente: Instagram / Laly Goyzueta

Hace casi 20 años que la actriz Laly Goyzueta conoció a su esposo, el actor argentino Mariano Sabato. Ambos compartieron roles durante su paso por la teleserie "Así es la vida", y desde hace 17 años que contrajeron matrimonio y son una de las parejas más estables del medio.

De acuerdo con la intérprete, que actualmente participa en la telenovela "Luz de luna", mantener el equilibrio en pareja se debe a que mantienen "viva la llama del amor". "Con tantos años de casados somos esposos, amigos, cómplices, amantes, de todo", dijo este domingo al diario Trome.

Su relación con Mariano Sabato ha cambiado con el tiempo, confesó, pero "se ha ido fortaleciendo" a pesar de los "momentos complejos". Incluso, explicó que durante la pandemia no atravesaron ninguna crisis gracias a que "cada uno tiene su espacio".

"No somos los que estamos pegados como chicles. Puede haberse dado el caso de que no pensamos igual, pero llegar a pensar en una separación o en un problema mayor, no. Si hay una diferencia, se aclara, todo se puede resolver cuando hay buena voluntad", indicó Laly Goyzueta.

Laly Goyzueta y la clave de un matrimonio duradero

Además de todas las razones que Laly Goyzueta mencionó para una relación estable con Mariano Sabato, señaló que existen reglas de oro para un matrimonio duradero: "Para nosotros es el respeto, el tener sueños juntos, no tener que ponernos máscaras".

"Mi esposo me conoce en todos los aspectos y al ser honesto no tienes que aparentar nada. Ese amor que hace doler no lleva a nada bueno, enamórate de quien comparta contigo la vida, que se rían de las mismas cosas y donde no tengas que ponerte una máscara para agradar. El amor hay que trabajarlo, dar, ser comprensivos", explicó.

Goyzueta agregó que, pese a sonar trillado, también se debe "regar el amor, que las cosas funcionen". "Hay que tener su momento bonito, no tiene que ser caro, pero tener tu noche romántica o hacer tu comidita, salir a pesar de la mano", comentó.

"Yo soy bien simple, a mí me regalan una flor del jardín y soy feliz. Esos detalles van haciendo que las cosas funcionen", añadió.

Sin llegar a ser "melosos ni tan románticos", a Laly Goyzueta le parece que los detalles hacen la diferencia, así como "guardar su intimidad" a puerta cerrada, lejos de la ostentación. Otro aspecto clave: "Cero celos. Me muero tres veces si le reviso el celular a Mariano, no hay forma".





Sobre su personaje en "Luz de Luna"

Por otro lado, Laly Goyzueta se refirió a Patricia, el personaje que viene desempeñando en la segunda temporada de "Luz de Luna". "Bastante controversial, porque llega a la historia después de años de fingir su muerte y quiere recuperar a su hijo", dijo al respecto.

En ese sentido, la actriz trata de "no hacerla 'mala mala'", pues cree que "todos tenemos un lado bueno y malo". De momento, además, quiere enfocarse solo en este rol, ya que prefiere "hacer una cosa a la vez", aunque expresó sus deseos de que "salgan más proyectos".

Pese a que consideró que se vive actualmente una época difícil para las actrices y los actores, Goyzueta manifestó que le gustaría desarrollar "un personaje histórico" en el futuro. "Ya he sido buena, mala, un poquito de todo, y siempre agradezco a cada personaje", sostuvo.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 16 OBI-WAN KENOBI o cómo jugar con la nostalgia para emocionar a los fans

¡Obi-Wan, eres mi única esperanza! Tras el final de temporada de la serie de Obi-Wan Kennobi, Lucia Barja y Michael Livia conversan sobre lo bueno, lo malo y lo mejorable en la serie protagonizada por Ewan McGregor, que incluye el regreso de Hayden Christensen como Anakin y su alter ego Darth Vader. ¿Qué significó este estreno para el futuro del universo Star Wars? Aquí te dejamos las pistas.