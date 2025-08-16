“Sacó el talento del papá”: Bárbara Mori resalta actuación de Stefano Meier en 'Mistura'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Durante la conferencia de prensa de la película Mistura, la actriz uruguaya Bárbara Mori destacó el desempeño de Stefano Meier, hijo del reconocido actor peruano Christian Meier, con quien comparte escenas en la cinta dirigida por Ricardo de Montreuil y producida por Iván Orlic. La película, que llegará a los cines peruanos el 21 de agosto, narra una historia de reinvención personal a través de la gastronomía nacional y reúne a tres generaciones de actores.

Mori, quien interpreta a Norma Piet, una mujer enfrentada al abandono y a una crisis existencial, recordó haber visto crecer a Stefano y mostró su admiración por su trabajo frente a cámaras. “A mí me encantó trabajar con Stefano. (…) Cuando me contó Christian que estaba entrando en esta carrera y me mostró un corto, lo vi actuar por primera vez y dije: ‘Guau, sacó el talento del papá’”, señaló emocionada.

La actriz resaltó la conexión lograda en las escenas que compartieron: “Cuando me topo con él en el set ya como colegas, fue hermosísimo, porque las escenas que compartimos son muy sensibles y tocan fibras humanas. El trabajo que hiciste, Stefano, a mí me llegó a las profundidades, porque realmente conectamos juntos”.

Por su parte, el actor de 29 años, formado en la New York Film Academy y la Stella Adler Academy, agradeció la oportunidad de trabajar con Mori. “Esas escenas, que a simple vista parecen complejas, se sintieron mucho más fáciles por actuar con Bárbara, porque ella transmite confianza y hace que todo fluya. Eso es algo que resalto mucho de este rodaje”, comentó.

La presentación de Mistura también fue ocasión para que Christian Meier expresara su orgullo como padre. El actor valoró el esfuerzo de su hijo por transmitir emociones en un idioma distinto al suyo y el compromiso que demuestra en su carrera. “Como padre, hay momentos en la película que realmente me llegan al corazón. No pude dejar de emocionarme, porque es un gran trabajo. (…) Ha encontrado su propio camino y su propia voz, y tiene un largo recorrido por delante. Estoy muy feliz y orgulloso de que forme parte de esta familia”, afirmó.

¿De qué trata Mistura?

Mistura es una película peruana de drama y romance dirigida y escrita por el cineasta Ricardo de Montreuil, conocido por sus éxitos Máncora y La mujer de mi hermano.

El filme narra la historia de Norma, una mujer que cae en desgracia al verse abandonada por su esposo y que busca salvar su casa poniendo un restaurante de comida peruana que le resulta muy rentable y con inesperados resultados.

"Norma es una mujer que no solo sufre el abandono de su esposo, sino que, además del dolor que siente, tendrán que enfrentar el desprecio de la sociedad elitista de la capital, Lima. Ella no se da por vencida y trata de salir adelante por sus propios medios; para ello, reúne a varias personas de diversas comunidades, que antes desconocía, para lanzar un proyecto: un restaurante", se lee en la sinopsis oficial.

Reparto de 'Mistura'

Mistura está protagonizada por Bárbara Mori y Christian Meier. Ambos actores están acompañados por un destacado elenco conformado por

Bárbara Mori es Norma Piet



Christian Meier es Roberto Tapia

Stefano Meier es Gerard Tapia



Vanessa Saba es Mariana Woodman

Marco Zunino es Kiko Ledgard

Montserrat Brugué es Perm Lady

Luciana Di Laura es Lucía

Sandro Calderón es un policía

César Ballumbrosio es Oscar Lara



Hermelinda Luján es Rosa Cóndor

Juan Pablo Olyslager es José Eyzaguirre

Jesús Aranda es guardia de banco

Amaranta Kun es Juliette Sezane



Mariana Vilchez es una mesera



Junior Bejar

Priscila Espinoza

