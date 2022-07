Laszlo Kovacs y Mili Asalde contrajeron matrimonio el sábado 23 de julio. | Fuente: Instagram / Mili Asalde

¡Y se dieron el sí! El actor Laszlo Kovacs, conocido por su papel en "Al fondo hay sitio", contrajo matrimonio civil con su novia Mili Asalde el sábado 23 de julio en una ceremonia íntima que se llevó a cabo en la Municipalidad de Miraflores.

Luego, la pareja y sus invitados —entre ellos, sus compañeros de la popular teleserie, la actriz Magdyel Ugaz y el actor Gustavo Bueno— se trasladaron a un local para bailar y festejar la feliz unión, anunciada en mayo pasado.

Imágenes de esta reunión se dieron a conocer gracias a las redes sociales de los mismos Laszlo Kovacs y Mili Asalde, pero también a través de Magdyel Ugaz, quien desde las historias de su cuenta de Instagram compartió videoclips.

Días antes de casarse, Kovacs y su prometida habían expresado sus deseos de convertirse próximamente en padres. "Hay mucha ilusión. Estoy llamándolo, diciendo: 'Bebé, ya ven'", señaló el popular 'Tito' de "Al fondo hay sitio".

Laszlo Kovacs y Mili Asalde celebraron su boda civil. | Fuente: Instagram / Mili Asalde

Laszlo Kovacs y Mili Asalde: la vestimenta, los invitados y el baile

Según se pudo ver en el material difundido por Magdyel Ugaz en su cuenta de Instagram, el actor Laszlo Kovacs y su esposa Mili Asalde bailaron al ritmo de una canción bossa nova, cuando un pequeño sobrino decidió entrar y robarse las miradas y aplausos de los invitados.

Asimismo, la vestimenta de los novios no pasó desapercibida. Asalde, lejos de usar un vestido, optó por ponerse un pantalón elegante. Eso sí: mantuvo el blanco tradicional de toda novia. En tanto, el intérprete se vistió con un terno negro y una corbata michi.

En la celebración, también se pudo ver a Gustavo Bueno, quien en "Al fondo hay sitio" interpreta a don Gilberto. Él y Laszlo Kovacs mantienen una amistad de muchos años, por lo cual fue elegido testigo de la unión civil.

Después de la boda, los recién casados compartieron este domingo una fotografía desde un avión, ya en camino a su luna de miel.

Magdyel Ugaz compartió imágenes de la boda civil de Laszlo Kovacs y Mili Asalde. | Fuente: Instagram / Magdyel Ugaz

¿Cómo se conocieron Laszlo Kovacs y Mili Asalde?

Días antes de su matrimonio, Laszlo Kovacs reveló algunos detalles de su relación sentimental con su flamante esposa Mili Asalde.

Según el intérprete de 43 años, él y su novia se conocieron hace "diez o 12 años atrás". "Fue en el primer año de las giras de 'Al fondo hay sitio', en la primera temporada, o sea 2008", recordó durante una entrevista con el programa "En boca de todos".

"Nosotros visitamos muchas ciudades del Perú y visité la ciudad de mi prometida, Chiclayo, y [la conocí] en una discoteca", dijo Laszlo Kovacs. Mili Asalde acotó que en aquel entonces el actor "no inspiraba ninguna confianza".

"Entonces dije, bueno, ya me voy, cuídense, síguela pasando divino y no sé qué, y el muchacho me agarró la mano. En ese momento yo dije: 'De repente madure más adelante'", señaló la novia de quien encarna al compañero de Pepe Gonzales.

Cuatro años después de aquel primer encuentro, Laszlo Kovacs y Mili Asalde volvieron a verse. "Lo peor es que todavía no estaba madurito", sostuvo la próxima esposa del actor. Un aspecto que él mismo reconoció.

"Le he dicho: 'Oye, pero aprovecha, estoy dispuesto'. Y ella siempre ha dicho: 'No, ahí nomás'. Y eso ha terminado por realmente enamorarme", apuntó el intérprete.

Desde entonces, sin embargo, Laszlo Kovacs y Mili Asalde están juntos.

