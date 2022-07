El actor de "Al fondo hay sitio", Laszlo Kovacs, se casará con Mili Asalde este 23 de julio. | Fuente: Instagram

Este sábado 23 de julio, Laszlo Kovacs se unirá en matrimonio con Mili Asalde en una ceremonia privada. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que el actor de “Al fondo hay sitio” solo invitó a Magdyel Ugaz y Gustavo Bueno, a nadie más del elenco de la serie. Es así que el popular ‘Tito’ contó por qué solos ellos fueron los privilegiados.

“Tanto Gustavo como Magdyel son de las personas que más nos hemos frecuentado, más allá de la serie (AFHS). Nosotros, incluso, teníamos reuniones de cine en casa de Gustavo y, a pesar de que acabó la serie, nunca perdimos contacto. Incluso, cuando formalizó mi relación con Mili, a ellos los cité para presentársela. Para mí, ellos son personas muy importantes en mi vida y me tomé esa formalidad y ese tiempito para que compartan mi alegría y la conozcan. Tuvimos un almuerzo bonito y la presenté”, dijo el artista.

Además, Laszlo Kovacs resaltó que sus compañeros de “Al fondo hay sitio” no se han resentido, porque conocen la gran amistad que tiene con Magdyel Ugaz y Gustavo Bueno, tanto así que el actor fue su testigo en su boda civil.

“Es que esta es una amistad de muchísimos años. Nosotros tres (Magdyel, Gustavo y yo) hemos sido bien unidos desde siempre. Esto no es algo que sorprenda a nadie del elenco, al contrario, entienden perfectamente. Es una boda muy chiquita con las personas más cercanas”, explicó a Infobae.

¿Cómo conoció Laszlo Kovacs a su novia?

El actor Laszlo Kovacs, conocido por interpretar a 'Tito' en "Al fondo hay sitio", reveló algunos detalles de su relación sentimental con su prometida Mili Asalde, al mismo tiempo que mostró el exclusivo hotel donde realizará su boda civil.

Según el intérprete de 43 años, él y su novia se conocieron hace "diez o 12 años atrás". "Fue en el primer año de las giras de 'Al fondo hay sitio', en la primera temporada, o sea 2008", recordó durante una entrevista con el programa "En boca de todos".

"Nosotros visitamos muchas ciudades del Perú y visité la ciudad de mi prometida, Chiclayo, y [la conocí] en una discoteca", dijo Laszlo Kovacs. Mili Asalde acotó que en aquel entonces el actor "no inspiraba ninguna confianza".

"Entonces dije, bueno, ya me voy, cuídense, síguela pasando divino y no sé qué, y el muchacho me agarró la mano. En ese momento yo dije: 'De repente madure más adelante'", señaló la novia de quien encarna al compañero de Pepe Gonzales.

