Laura Bozzo: Gabriel Soto ganó demanda por difamación y espera sentencia del juez. | Fuente: Composición

Tras un año de haber demandado a Laura Bozzo, el actor mexicano Gabriel Soto y su pareja Irina Baeva ganaron el caso debido a que la conductora peruana no se presentó a la audiencia.

De acuerdo con el medio “El gordo y la flaca”, el lunes 20 de septiembre los implicados tenían que acudir al tribunal, sin embargo, Bozzo nunca apareció, por ese motivo, la pareja ganó la demanda y, con la ausencia de la peruana, se le declararía culpable por los delitos de acoso, discriminación y amenaza.

“Se hizo el desahogo de las pruebas y bueno pues, la contraparte no se presentó, ahora sí que ya la demanda procede. No se puede denigrar de esa manera, no pueden utilizar ese tipo de lenguaje en contra de alguien, en contra de nosotros en este caso, en televisión nacional, denigrando nuestra reputación, nuestra dignidad”, dijo Gabriel Soto al salir del juzgado.

En efecto, de acuerdo con los medios, un juez tendrá que dictar sentencia contra Laura Bozzo lo cual puede ir desde una disculpa pública hasta una sanción económica.

Gabriel Soto y su demanda contra Laura Bozzo

El 17 de agosto del 2020, Gabriel Soto y su pareja Irina Baeva acudieron a la Fiscalía General de la Ciudad de México para ratificar la demanda en contra de la presentadora Laura Bozzo, en donde la acusan por difamación y discriminación, entre otras cosas.

"No puedo decir mucho porque es un proceso legal, pero así como le gané una demanda a (la revista) TV Notas por difamación y por tergiversar información y fotografías que me llevaron a muchos problemas personales, de la misma manera ratificamos una denuncia en contra de la señora Bozzo", aseguró el actor.

La controversia surgió luego de que la conductora dijera en su sección en el programa "El gordo y la flaca" declaraciones en torno al papel como padre que Soto estaba teniendo tras su separación con Geraldine Bazán, así como calificativos negativos hacia Baeva.

"Yo creo que nadie tiene el derecho de juzgar una situación que ni si quiera le incumbe y que ni conoce, y menos una persona con micrófonos que lo hace a nivel internacional y mucho menos utilizar ese tipo de lenguaje con insultos, con ese tipo de groserías, amenazas hasta cierto punto, donde denigran mi reputación y la de mi pareja", dijo Gabriel Soto.

