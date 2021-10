Laura Bozzo deberá pagar una suma de dinero para que pueda conservar su libertad. | Fuente: Instagram / Laura Bozzo

La conductora de televisión Laura Bozzo se salvó de ir a la cárcel debido a que un juez concedió suspender definitivamente la orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de defraudación fiscal equiparada que le imputó la Fiscalía General de la República(FGR). Es así que la abogada seguirá su proceso legal en libertad.

Esta decisión se basa en el argumento de que el ilícito imputado a la peruana, contemplado en el artículo 112 del Código Fiscal de la Federación, no amerita prisión preventiva. Para que la conductora puede obtener este beneficio deberá ofrecer una garantía de 2 millones 600 mil pesos (unos 128 885 dólares).

Esta disposición judicial es respuesta al amparo que la conductora solicitó en agosto pasado, en la que su abogado anexó una ampliación de demanda la cual fue revisada por el juez y este le concedió una suspensión provisional hasta que se resuelva la suspensión definitiva.

Laura Bozzo deberá pagar la cantidad estimada por el juez en un plazo no mayor a cinco días, si quiere seguir en libertad y tener la posibilidad de salir de la clandestinidad en la que se encuentra.

Gabriel Soto y su demanda contra Laura Bozzo

Recordemos que Gabriel Soto y su novia Irina Baeva denunciaron a Laura Bozzo por difamación y tras un largo proceso, los actores ganaron el juicio. Así que el mexicano no dudó en celebrar su victoria y compartió la resolución de la justicia con sus seguidores. “Para los que se creen con el derecho de opinar, juzgar, insultar y burlarse SIN CONOCIMIENTO de causa aquí está el resultado”, escribió en su perfil oficial de Instagram.



“Una batalla más ganada. ¡La libertad de expresión tiene límites! Gracias a mi abogado Gustavo Herrera y a la justicia”, agregó.

Días anteriores, las declaraciones de Soto habían sido las siguientes: “Se hizo el desahogo de las pruebas y la contraparte no se presentó entonces la demanda procede. […] No se presentaron sus abogados, no se presentaron ni siquiera al pliego de oposiciones, por lo cual ya se pasa a sentencia definitiva”.



NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x14 ¿Cuál es el mejor Spider-Man de la pantalla grande? ¿Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland?

Aún no superamos el tráiler de la tercera película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, así que alucinamos con todas las posibilidades que nos abre el multiverso. Además, nos mandamos a hacer nuestro ranking con los Spidey del cine... aunque ya saben que con nosotros no deben esperar argumentos tradicionales.