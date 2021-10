El expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) | Fuente: EFE

El expresidente de México, Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue captado en compañía de su novia, la modelo Tania Ruiz, cuando salía de un hotel de lujo en Roma, Italia, en donde una ciudadana mexicana le gritó "ratero", según unas imágenes que se han viralizado en las últimas horas.



En redes sociales trascendió el video de apenas unos segundos de duración donde se ve al exmandatario abandonar las instalaciones del Hotel de la Ville para tomar un taxi e irse.



"Él estaba parado esperando su taxi cuando lo reconocí y ya no sabía cómo esconderse… solo asomaba la cabeza a mirarme que yo le decía a toda la gente que él era el expresidente de México y que es un ratero", publicó en su cuenta de Twitter una usuaria identificada como Karen Y. TV3.



De acuerdo con información de algunos medios, Peña Nieto se encontraba en la capital italiana debido a que su novia, Tania Ruiz, celebró su cumpleaños número 34 el pasado sábado.



En el clip se ve a Peña Nieto escondiéndose tras las puertas del hotel, mientras la usuaria intenta grabarlo con la cámara de su teléfono, y al salir se sube a un taxi, mientras la usuaria le empieza a gritar "ratero" y "el ratero ya se va".



En un segundo mensaje, la internauta compartió también que otras personas se unieron a sus reclamos y le dijeron al exmandatario que próximamente su destino sería la cárcel.



"Para ser presidente qué poco… jaja en un taxi, cada quién tiene lo que se merece, van a ir a la cárcel… va a pagar todo", se escucha decir a alguno de los manifestantes.



Más tarde, la usuaria aseguró que su madre la regañó por haber gritado a Peña Nieto y le dijo que el exmandatario pagará todo lo que ha hecho, sin embargo, dijo no arrepentirse por gritarle.



Afirmó que aunque sabe que un presidente merece respeto "también nosotros los ciudadanos lo merecemos también... si no quisiera ser reconocido debería de taparse y ser más discreto. Al fin es figura pública", apuntó.

Involucrado en Odebrecht

El exdirector de Pemex Emilio Lozoya, involucrado en el escándalo de la brasileña Odebrecht, detalló en una denuncia el año pasado el reparto de sobornos de la constructora para la campaña electoral de Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a cambio de favores durante su gobierno (2012-2018), así como la compra de votos de legisladores del opositor Partido Acción Nacional (PAN).



Según la FGR, Lozoya aportaría el 3 de noviembre pruebas de la corrupción y los sobornos de la red encabezada por Peña y el ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray.



Cuestionado sobre este video, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes: "No me meto en esto".

