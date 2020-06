Leslie Shaw envió un contundente mensaje a sus detractores tras su exitoso tema "Estoy soltera". | Fuente: Instagram / Leslie Shaw

Leslie Shaw viene escalando en la escena artística internacional gracias a “Estoy soltera”, tema que hizo en colaboración con Thalía y Farina, y que a la fecha lleva más de 5 millones reproducciones en YouTube.

Sin embargo, a lo largo de su carrera, la cantante nacional no ha estado libre de las críticas. Por ello, durante la última emisión de América Espectáculos, Shaw no desaprovechó la oportunidad de dirigirse a sus detractores para enviarles un contundente mensaje.

“Muchas gracias por hacerme más fuerte, más terca cada día”, dijo la artista. “Han sido motivación para mí. Me han motivado a querer demostrarles lo contrario, gracias por eso y bendiciones. Y espero que lo sigan haciendo, que me sigan motivando y así poder seguir dándoles la contra”, añadió.

Por otro lado, Leslie Shaw relató que conoció a Thalía durante la grabación del videoclip. Según ella, la artista mexicana le dijo: “Esto [‘Estoy soltera´] va a ser un hit, luego quiero irme a Machu Picchu, tú me llevas a pasear, qué rico comerme un ceviche”.

Asimismo, la intérprete de “Faldita” reveló sus expectativas de cara a su internacionalización como artista. “Sería increíble [hacer un dueto con Maluma]. A Luis Fonsi lo voy a empezar a molestar. En este tiempo estuve componiendo, [y quiero] que le manden una maquetita a Farruko”, apuntó.

EL MENSAJE DE "ESTOY SOLTERA"

La cantante Leslie Shaw celebró que su nueva canción “Estoy soltera”, junto a Thalía y Farina, llegara a los 5 millones de reproducciones en YouTube en solo tres días. La artista espera que su tema se convierta en un himno para las mujeres.

Especialmente, para aquellas que no necesitan de un hombre para ser feliz. “Estoy feliz que por fin pueda escuchar el trabajo de tanto tiempo con mi equipo. Me encanta cantarles a las mujeres, a mis seguidoras, que se sientan identificadas con mi música”, dijo en una entrevista para el programa "Día D".

Desde Miami, Leslie Shaw aseguró que no hay nada mejor que estar soltera, a pesar de que mantiene una relación con el tatuador peruano Stefano Alcántara.

“No hay nada como estar soltera, sin rendirle cuentas a nadie y me encanta recalcar el poder que tienen las mujeres, de ser independientes, que no necesitamos tener un hombre al lado para poder sentirnos realizadas”, agregó la popular intérprete.