'Los Chistosos': las emotivas reacciones por la reaparición de Guillermo Rossini en el programa de aniversario

Los Chistosos cumplieron 31 años al aire y la celebración fue a lo grande. Invitados especiales, enlaces en vivo y muchas sorpresas fueron parte de este aniversario. Sin embargo, la reaparición de Guillermo Rossini en el espacio radial fue sin duda el momento más destacado de la jornada festiva.

El maestro del humor tuvo un emotivo reencuentro con sus compañeros Hernán Vidaurre, Manolo Rojas y Giovanna Castro en los estudios de RPP.

"Tío Rossini, esta cabina es suya. Estamos aquí por ti, ha sido muy emotivo encontrarte, porque hemos pasado tanto después de haberte perdido el rastro. Estoy muy emocionada, creo que es muy poco lo que te pude haber dado como agradecimiento. He logrado hacer muchas cosas en la vida y he conseguido hacer muy feliz a mi familia, porque tú me invitaste aquí", dijo Giovanna visiblemente conmovida al igual que Manolo y Hernán, quienes se consideran sus pupilos.

Tras la merecida y calurosa bienvenida, el fundador del programa manifestó su emoción por la invitación y rememoró parte de su extensa trayectoria en RPP. No faltaron los chistes, las ocurrencias y las divertidas imitaciones de Guillermo Rossini que por décadas hicieron reír al público fiel de Los Chistosos.

"Muy buenas tardes, señoras y señores. Aquí estamos con Los Chistosos que están cumpliendo 31 años. Es una cosa rara (que un programa humorístico) esté tantos años en una emisora de noticias. Todo un record. Mi agradecimiento a Hernán, a Manolo y a Giovanna, no solo son los mejores imitadores, sino que también tienen una voz privilegiada de cantantes", empezó.

"Yo estoy acá más de 54 años. Cuando no existían los celulares la gente me enviaba chistes. El primer programa que tuve fue El campeonato mundial del chiste. La gente enviaba cartas y yo tenía la paciencia de leer los chistes. Se daban premios al ganador, eran 200 o 300 soles; luego se daba un premio especial al mejor chiste del año", recordó el humorista de 91 años.

Invitados reaccionan al regreso de Guillermo Rossini a 'Los Chistosos'

El cariño y la emoción por la reaparición de Guillermo Rossini en Los Chistosos también caló en los invitados: Amaranta, Mauricio Mesones, Miguelito Barraza, Ernesto Pimentel, entre otros, no dejaron pasar sus impresiones luego de volver a escuchar la voz del veterano humorisa a través de la señal de RPP.

"Hoy, esos 31 años, tienen un punto de oro hermoso en usted, maestro Rossini. Usted sabe que lo queremos, usted es el papá de todos nosotros, el único, el mejor y el incomparable. ¡Qué hermoso aniversario! Toda la vida y el amor para usted", dijo el creador de la chola Chabuca.

El destacado comediante Miguelito Barraza, quien también tuvo el honor de trabajar al lado de Guillermo Rossini, se sumó a la bienvenida: "Yo no sé cuántos personajes caben en esa garganta tan prodigiosa. Tengo unos recuerdos gratos de mi tío", sostuvo.

Desde hace 31 años, Los Chistosos le dan felicidad y buen humor a sus oyentes de lunes a viernes a las 4:00 p. m por la plataforma de radio de RPP. Una buena forma de pasar la tarde acompañados del talento y buena onda de tres maestros de la comicidad.