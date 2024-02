Guillermo Rossini estuvo presente en el aniversario 31 de Los Chistosos y contó entrañables anécdotas

Farándula Guillermo Rossini vino a RPP para celebrar con Los Chistosos su aniversario 31

Los Chistosos, el programa radial más famoso de imitación del Perú, continúa festejando sus 31 años y como parte de su celebración estuvo su fundador el icónico comediante y actor: Guillermo Rossini, quien fue recibido entre aplausos y elogios por sus integrantes y excompañeros Hernán Vidaurre, Manolo Rojas y Giovanna Castro.

En ese sentido, Guillermo Rossini recordó los momentos de fundación de Los Chistosos y cómo antes en el programa de RPP elegía los chistes para poder contarlos en la transmisión en vivo.

“Yo le puse el nombre de Los Chistosos. Yo estaba acá desde hace 54 años cuando no había celulares. Antes había el campeonato mundial de chistes, donde yo tenía que leer chistes enviados por cartas. Había el correo central y yo tenía que estar leyendo todo. Se daba premio al ganador entre 200 o 300 soles. Al fin de año, se daba el premio especial”, expresó este viernes en entrevista con Los Chistosos.

Asimismo, el exlocutor de 91 años recordó uno de los chistes sobre una señora que pidió a un hombre que le ayude a matar a un pavo. “'Ay, señor me puede matar el pavo porque soy nerviosa. El señor le dice 'Usted sabe que el pavo hay que emborracharlo'. Entonces le pidió un pisco sour. Pidió más una, otra y otra botella. La señora dijo: ‘¿Por qué no mata al pavo?’ y entonces el hombre responde ‘A mi amigo (el pavo) no lo toca nadie’”.