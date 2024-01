Lucía Arellano llevará la alegría del festejo y la sensualidad de 'La Anaconda' al Miss Mundo

Celebridades Lucía Arellano, Miss Perú Mundo 2023, se alista para la competencia internacional en la India.

Preparada para adentrarse en uno de los certámenes de belleza más desafiantes, Lucía Arellano, la actual Miss Perú Mundo, compartió con RPP su entusiasmo por llevar consigo el encanto de su ciudad natal, Iquitos, y su vibrante música al prestigioso certamen internacional, que este año se celebrará en La India. “Tengo el corazón emocionado y cargado de mucho orgullo por representar a nuestro maravilloso Perú”, expresó.

A diferencia de otros concursos, el Miss Mundo brinda a las participantes la oportunidad de presentar bailes y música tradicional de su país. Además, destaca por incluir una fase llamada Fast Tracks, donde se evalúa de manera integral a las concursantes, incluyendo una categoría dedicada al talento y otra a la pasarela.

Para ambas presentaciones, Arellano ha preparado una exhibición que destaca la riqueza musical y de baile originaria del Perú. En su primera actuación, se entregará al ritmo de La Anaconda, que ya lució cuando participó en el certamen local, y para la siguiente, tiene la intención de incorporar vibrantes ritmos afroperuanos. Además, tiene previsto lucir prendas emblemáticas de la sierra peruana en otra de sus actuaciones. De esta manera, durante el concurso, las tres regiones del Perú y su diversidad cultural estarán en el centro de atención.

“Voy a representar a nuestra selva. Ya tenemos el traje. No es tan grande, pero va a ser muy representativo de lo nuestro”, compartió con RPP. Además explicó que decidió bailar La Anaconda, una música tradicional de la selva, porque siente una conexión innata. "Escucho el tambor y despierta en mí el deseo inmediato de bailar, porque soy de Iquitos", añadió.

Además, afirmó que no se limitará a estas expresiones, ya que tiene planeado integrar aún más la riqueza de la cultura peruana en el Miss Mundo. Ha preparado una emocionante exhibición de festejo para la competencia de talento y, durante un desfile, cautivará con un atuendo que refleja de manera auténtica la identidad de la sierra peruana.

Lucía Arellano, Miss Perú Mundo 2023, se alista para la competencia internacional en la India. | Fuente: Instagram/Lucía Arellano

¿Le pedirá consejos a Maju Mantilla?

En 2004, Maju Mantilla hizo historia al convertirse en la segunda peruana, después de Madeline Hartog en 1967, en ganar el título de Miss Mundo. Consciente de este ilustre legado, Lucía Arellano tiene la intención de entablar una conversación con Mantilla, buscando obtener de primera mano valiosos consejos y experiencias que puedan orientarla en su misión de representar de manera excepcional al Perú en el certamen internacional.

“Es necesario que me cuente su experiencia, que me dé los tips, que me dé los consejos, que yo necesito para poder desempeñarnos de la mejor manera y sobre todo traer esa corona de vuelta después de veinte años”, comentó, resaltando la importancia de la orientación de una figura tan destacada como Maju Mantilla en su búsqueda por el título de la mujer más bella del mundo.

Arellano se enfrentará a una competencia con más de cien de las mujeres más bellas del mundo. No obstante, resalta que está plenamente preparada para este desafío, ya que considera a las mujeres peruanas "somo inteligentes, capaces, luchadoras, valientes y determinadas". Con firmeza, añade: "Vamos a dar todo por nuestro Perú, por nuestra cultura, por representarlos de la manera que se merecen, pero, ante todo, para enaltecer a la mujer peruana".

Finalmente, extendió una cordial invitación al público peruano para que la respalde con su voto mediante la aplicación oficial del concurso, disponible en Google Play y Apple Store. Cada like recibido la acerca un paso más hacia la clasificación directa a la siguiente etapa, allanando el camino para alcanzar la codiciada corona.

