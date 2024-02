Miss Perú: las reinas que perdieron su corona en medio de la polémica

La sorpresiva renuncia de Karolina Shiino, la modelo de ascendencia ucraniana que obtuvo la nacionalidad japonesa, al título de Miss Japón, ha desatado una avalancha de comentarios en las redes sociales. La joven de 26 años tomó la difícil decisión después de hacerse pública su relación amorosa con un hombre ya casado.



El pasado enero, Shiino fue coronada por un panel de 30 jueces, quienes evaluaron la "belleza japonesa" de las doce finalistas, teniendo en cuenta aspectos internos, físicos y de conducta. De esta manera, hizo historia al convertirse en la primera mujer naturalizada japonesa en ganar el prestigioso certamen de belleza.



Sin embargo, su reinado fue efímero. Apenas unos días después, la revista local Shukan Bunshun publicó un artículo explosivo revelando la relación de la modelo con un médico e influencer que estaba casado. Según informes de la BBC, la propia modelo decidió sincerarse, admitiendo su controvertido romance y renunciando al título.



¿Qué otras reinas de belleza perdieron sus títulos?

El incidente con Karolina Shiino recuerda otros casos similares en el mundo de los concursos de belleza, incluyendo algunos sucedidos en Perú. Jennifer Barrantes, Melissa Paredes y Rosa Elvira Cartagena son solo algunas de las reinas de belleza peruana que se vieron obligadas a renunciar a sus títulos en medio de escándalos y polémicas.

A continuación, repasaremos qué pasó con ellas...

Jennifer Barrantes, Miss Perú Mundo 2023.Fuente: Instagram: @jenn.barrantes

Jennifer Barrantes, Miss Perú Mundo 2023

En julio de 2023, la organización Miss Perú Mundo anunció la destitución de Jennifer Barrantes como la representante de Perú, quien estaba próxima a participar en el certamen internacional. A través de las redes sociales, se presentó a Lucía Arellano como la nueva candidata al prestigioso título.

Según un comunicado oficial, "Barrantes, desafortunadamente, en los últimos meses no ha tenido el tiempo necesario para prepararse adecuadamente para el certamen ni ha cumplido con los compromisos oficiales y de labor social". Además, Ernesto Paz, director del certamen, explicó que "comenzó a mostrarse distante de todas las exigencias que le planteábamos".

Maricielo Gamarra, Miss Grand Perú 2020.Fuente: Instagram: @maricielo.gam

Maricielo Gamarra, Miss Grand Perú 2020

En mayo de 2021, Jessica Newton anunció la destitución del Miss Perú de Maricielo Gamarra, representante peruana en el Miss Grand International, tras filtrarse imágenes de la modelo asistiendo a reuniones sociales en pleno estado de emergencia por la pandemia de la COVID-19, conducta que calificó de "irresponsable".

“Si una mujer de 25 años no sabe qué está bien o qué está mal y no ha escuchado que las normas de la organización y del país es que las reuniones sociales están prohibidas, esa mujer no merece ser un ejemplo nacional así que, con mucha pena, ella entregará su corona”, señaló Newton. Sin embargo, Gamarra pudo representar al Perú en el Reina Hispanoamericana 2023, donde ganó la corona.

Anyella Grados, Miss Perú Universo 2019.Fuente: Instagram: @anyellapamela

Anyella Grados, Miss Perú Universo 2019

Cuando Anyella Grados ganó la corona de Miss Perú en octubre de 2018, expresó su compromiso de "lograr un cambio", sin embargo, sus aspiraciones se vieron truncadas tras perder su título y la oportunidad de participar en el Miss Universo. Jessica Newton, directora del concurso, decidió retirarle la corona luego de que se difundieran videos que mostraban a Grados en presunto estado de ebriedad.



"He visto y he sido consciente de la confianza que tenían en mí, de su apoyo (…) Lamento mucho todo esto, todo lo que sucedió, para mí ha sido un golpe muy duro, demasiado, y también para mi familia. Si me afecta a mí, también le afecta a ellos y espero que me sigan apoyando y que haya quedado en todos sus corazones y que siempre seré su reina", dijo Grados tras perder la corona.

Yoko Chong, Miss Intercontinental 2019.Fuente: Instagram: @yokochongc

Yoko Chong, Miss Perú Intercontinental 2019

La modelo Yoko Chong recibió críticas por cuestionar el decreto gubernamental de regreso a la cuarentena obligatoria en 2019. Ante esto, Jessica Newton, organizadora del Miss Perú, tomó cartas en el asunto y decidió retirarle el título de Reina de Sudamérica, que había recibido en el Miss Intercontinental, al observar que Chong promovía el apoyo a la marcha #NoAlToqueDeQuiebra.

Posteriormente, anunció su retiro de los certámenes de belleza. “Quisiera despedirme diciendo que soy humana, que no soy perfecta y todos cometemos errores. Y es también de humanos saber aceptar estos errores. Mañana será un nuevo día, un nuevo comienzo”, escribió Chong en redes sociales. “Sé que este es el inicio de una bella etapa”.

Estefani Mauricci, Miss Perú Mundo 2018.Fuente: Instagram: @emauricci

Estefani Mauricci, Miss Perú Mundo 2018

La modelo Estefani Mauricci perdió su título de Miss Perú Mundo como resultado de "los procesos legales personales en los que está involucrada", según afirmó la organización del certamen en un comunicado. Estos problemas estaban relacionados con una carta notarial enviada por el empresario Luis Miguel Ciccia Vásquez en la que le solicitaba la devolución de más de medio millón de soles.



Mauricci respondió que Ciccia, su expareja, intentaba perjudicar su carrera como reina de belleza y que no había divulgado la situación anteriormente porque estaba siendo amenazada por él. "El Sr. Luis Miguel Ciccia ha actuado maliciosamente en mi contra, promoviendo una serie de difamaciones públicas con el objetivo de encubrir sus propias acciones delictivas", expresó.

Melissa Paredes, Miss Perú Mundo 2013.Fuente: Instagram: @melissapareds

Melissa Paredes, Miss Perú Mundo 2013

La modelo nacida en Ventanilla fue coronada como Miss Perú Mundo. Sin embargo, tras la publicación de imágenes en las que posaba con lencería, Melissa Paredes fue obligada a renunciar en una conferencia de prensa, afirmando que era una decisión propia. Años más tarde, Paredes reveló en diversas entrevistas que esas fotografías fueron solo un pretexto para sacarla del certamen.



“Me hicieron esas fotos en una casa. No fue nada planificado, ni producido. No pensé que iba a tener estas consecuencias. Soy un ser humano, tengo sentimientos, soy una mujer sentimental. Ella (mi amiga) me dijo ‘hay que probar estas fotos’, pero no era para que salgan a la luz”, explicó para el desaparecido programa Enemigos Públicos.

Rosa Elvira Cartagena, Miss Perú Mundo 1999.Fuente: Facebook: @rosaelvira.cartagena

Rosa Elvira Cartagena, Miss Perú Mundo 1999

El escándalo más notorio en los concursos de belleza peruanos involucra a la modelo Rosa Elvira Cartagena, quien fue coronada como Miss Perú Mundo en 1999. La organización de Miss Perú la destituyó tras descubrir que había mentido acerca del título de virreina que aseguraba haber ganado en su paso por el certamen Miss Ámbar.



La situación se complicó aún más cuando se le solicitó a Cartagena que devolviera la corona del Miss Perú, valuada en 100 mil dólares. En su respuesta, afirmó que la habían robado. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, se descubrió que esta afirmación era falsa y que, de hecho, ella tenía en su posesión la corona. Este incidente le valió el apodo de "la reina Pinocha", y fue sustituida por Wendy Monteverde.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis