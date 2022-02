Tras hacer pública su relación con Patricio Parodi, Luciana Fuster reveló que viene recibiendo mensajes de odio de hombres y mujeres. | Fuente: Instagram

La chica reality Luciana Fuster emitió un extenso comunicado en sus redes sociales donde denunció ataques en su contra. Como se recuerda, la modelo hizo pública su relación con Patricio Parodi y confesó sentirse mal por el maltrato psicológico que recibe.

Además, agregó que muchas personas la critican y están normalizando el bullying por ser una figura pública. Es así que pidió a las autoridades locales que le ayuden para no caer en depresión.

Lee aquí el comunicado de Luciana Fuster que escribió en Instagram.

Así comienza el comunicado de Luciana Fuster en Instagram. | Fuente: Instagram

El comunicado de Luciana Fuster

"Basta por favor. Me callé mucho tiempo. Intenté normalizar lo que hacen conmigo y con muchas mujeres excusándolos yo misma con lo que muchos me hicieron creer. “Eres figura pública y tienes que aceptar lo que digan de ti”.

No más agresión y maltrato psicológico. No estoy bien. Tengo miedo de lo que están haciendo con mi nombre y mi reputación. Tengo miedo de salir a la calle. Tengo miedo de lo que puedan hacer por odio. En mi casa no salgo de mi cuarto ni paro de llorar.

Es horrible tener que hacer como si estuviera bien e intentar creérmelo. Tengo miedo de caer en depresión. Mi trabajo es la radio, tv y las redes, y tengo que estar sonriendo con energía siempre.

Recibo muchas palabras de odio y ataques a diario. Soy humano como tú, como tu mamá, como tu papá, como tus hermanos. Tengo familia. Tengo derecho a vivir. No solo como yo quiero, sino que nadie debería poder inventar cosas sobre mí, difamarme, desprestigiarme, ni mucho menos volverme vulnerable y punto de ataque ante un país y demás.

Tengo derecho a la privacidad y a que se respete mi dignidad. Detrás del personaje o figura pública, existe una Luciana Fuster humana. El personaje sigue, la persona se destruye. El país entero sabe lo que está haciendo y más allá de que algunas puedan crear mentiras de ciertos programas y otros no, las autoridades siguen permitiendo que se maltrate a una mujer. Necesito ayuda, ya no puedo más. No es justo.

Vivo con temor de hacer algo que me gusta por el rechazo que me están generando. Temo que se burlen también de lo que me está pasando. Nadie puede vivir así y no se lo deseo a nadie. Nunca vi una campaña de bullying y odio tan grande en ningún país del mundo. Es algo inaceptable. Duele. Duele mucho".

