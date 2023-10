Jessica Newton destacó intensa preparación de Luciana Fuster: "Aprendió inglés en tres meses"

Farándula Luciana Fuster: Jessica Newton destacó preparación de modelo y afirmó que aprendió inglés en tres meses

Jessica Newton, directora del Miss Perú, comentó este viernes que la gran victoria de la modelo Luciana Fuster en la reciente edición del Miss Grand Internacional se debió a su compromiso y entera preparación, para lo cual tuvo que renunciar a todo para enfocarse al 100 %.

"Ella llegó mentalizada para ganar... Luciana tuvo que tener dos coach, uno desde Estados Unidos y otro aquí (Vietnam). Ella no hablaba inglés, entonces tuvo que ser muy aplicada con el tema de conversación y tuvo que dar un discurso donde compitió con una miss como USA y no es fácil con la presión de un teatro tan grande. Ella aprendió en tres meses, perdiendo el miedo a no pronunciar correctamente y creer en ella misma", comentó en el programa Conexión de RPP.

Newton comentó que Luciana Fuster tiene a partir de ahora una agenda muy apretada en Asia, donde tendría presentaciones por varios países.

"Ella está de invitada especial a un concierto que hay hoy día en la noche donde estaré con ella. Porque canta una de las exreinas de Miss Grand que se ha convertido en una artista. De ahí tendré varias conversaciones para conocer cuándo podemos tener a nuestra Luciana en Perú y cuánto tiempo va estar en este viaje", señaló.

Victoria histórica

Luciana Fuster se coronó Miss Grand International 2023 en una ceremonia realizada en Vietnam. La modelo peruana se impuso por encima de 68 de las mujeres más hermosas del mundo, reunidas el pasado miércoles en el Phú Thọ Indoor Stadium.

"Solo tengo palabras de agradecimiento por ser parte del proceso, por estar al tanto cada día, por todo el apoyo y amor que me han dado", escribió la reina de belleza en sus redes sociales. Luego agradeció a su familia, a su pareja Patricio Parodi y a la organización. "Gracias a cada uno por el papel tan importante que han tenido en este camino".

"Estoy lista para volar. Hoy empieza un nuevo capítulo en mi vida y me prometo que será el más maravilloso. Estoy lista para trabajar de la mano con MGI, para tantos nuevos retos, ansiosa, feliz y con miles de emociones y sentimientos mezclados. Quiero que disfruten de este reinado tanto como yo lo haré", escribió la modelo en su Instagram.