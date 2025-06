Lucy Bacigalupo en 'El valor de la verdad': contará los detalles más oscuros de su vida

La actriz cómica abrirá su corazón en una entrevista con Beto Ortiz, donde hablará del dolor, la violencia y los momentos más difíciles que ha enfrentado. El episodio será emitido este domingo 22 de junio.

Lucy Bacigalupo será la próxima invitada de El valor de la verdad (EVDL). La actriz cómica, recordada por su trabajo en programas como JB Noticias y Risas de América, se sentará en el temido sillón rojo de Beto Ortiz para responder las preguntas más comprometedoras y reveladoras a las que se ha enfrentado en su vida.

"Lucy es una actriz cómica sumamente querida por los peruanos… nos ha dado un testimonio impresionante", comenta Beto en el adelanto del programa. “Estoy nerviosa, a pesar de que soy una persona que tiene muchísima experiencia en televisión”, dijo Lucy antes de grabar el episodio.

¿Qué preguntas responderá Lucy Bacigalupo?

“¿Sentiste que te morías cuando despertaste de la operación?”, “¿Te golpeaba tu exesposo?”, “¿Te engañaba tu esposo cuando estabas embarazada?” y “¿Has querido suicidarte?” son algunas de las preguntas que Lucy responderá en el programa, de acuerdo con el primer avance publicado el miércoles.

Lejos de la comedia, Lucy Bacigalupo revelará una historia de dolor profundo: “Fue horrible porque me sentía tirada en el piso… me sentía horrible. Perdón, pero es muy difícil recordar”, confiesa. En otro momento se le escucha decir: “Fueron segundos terribles, era como una película de terror. Eso lo tengo acá (señala el pecho) y es parte de un tema que todavía no puedo superar”.

¿Quién es Lucy Bacigalupo?

Con más de tres décadas en la televisión, Lucy Bacigalupo ha marcado una época con su participación en programas cómicos y series como Chacalón: El ángel del pueblo y Al fondo hay sitio. Ingresó a la televisión con Choloshow en 1993 y se ha mantenido vigente en la comicidad desde entonces, mientras alternaba apariciones en espacios como ¡Qué vivan las mujeres!, Bailando por un sueño y Dos sapos y una reina. En 2023 también incursionó en el teatro con la obra Locas del humor.

Recientemente, en diciembre, causó preocupación al ser operada en el Hospital Rebagliati de Essalud por una dolencia en la columna. Sin embargo, la situación se complicó cuando la camilla en la que era trasladada se rompió, provocando una caída que la obligó a someterse a una segunda intervención quirúrgica.

¿Cuándo ver las confesiones de Lucy Bacigalupo en El valor de la verdad?

En el primer avance del programa, la actriz también admite: “Yo he pasado, obviamente, por psicología, psiquiatría. Hay veces que quiero dormir dos, tres días, que no quiero comer… fue un momento muy angustiante en mi vida”.

El episodio completo de Lucy Bacigalupo en El valor de la verdad será emitido este domingo 22 de junio a las 10 p.m., a través de Panamericana y en la cuenta oficial del programa en YouTube. La actriz se sumará así a una lista de invitados que incluye a Pablo Heredia, Darinka Ramírez, Ducelia Echevarría, Ricky Trevitazzo y Jonathan Maicelo, entre otros.

