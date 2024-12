"Me siento muy frustrada, no puedo caminar": Lucy Bacigalupo denunció presunta negligencia en hospital

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lucy Bacigalupo denunció una presunta negligencia dentro del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. La actriz cómica rompió su silencio y afirmó sentirse “frustrada”, luego de haberse caído abruptamente de una camilla en el recinto hospitalario por responsabilidad de una enfermera técnica que la habría sacado a la fuerza del cuarto donde estaba.

“[La enfermera] me lleva, me saca del cuarto y, como no me puede sacar, me empuja. Ella no podía sacarme y lo que hizo fue empujar la camilla y estrellarla contra la puerta para que pueda hacerlo, ahí se rompió la pata de la camilla. Entonces, se cae parte de mi cuerpo al piso y siento que la herida de mi espalda se quiebra”, relató la exactriz de Al fondo hay sitio a las cámaras de Magaly TV La Firme.

Asimismo, contó que luego de dos días de haberse caído, los médicos le informaron que debían operarla nuevamente, por lo que tuvieron que intervenirla el último 6 de noviembre. “Siento mucha frustración de no poder caminar y hacer las cosas que había planeado. Me siento muy frustrada por esto porque yo no debía caer de una camilla es mal estado”, sostuvo.

En otro momento, Lucy Bacigalupo contó que, luego de la segunda operación, se fue a su casa en La Punta, Callao, con la esperanza de que pueda recuperarse para poder caminar nuevamente. Sin embargo, recalcó que todavía no puede pararse ni caminar.

“Tengo dos meses sin poder caminar. Me dijeron que me eche. Tengo prohibido caminar, porque tiene que cerrar la fisura. El doctor dice que, si la herida no sana, me tienen que operar otra vez. Eso es más tiempo en cama. Ya no aguanto más”, aseveró.

Lucy Bacigalupo es una reconocida actriz cómica peruana de teatro y televisión. | Fuente: Instagram

SuSalud se pronunció por estado de salud de Lucy Bacigalupo

Por otro lado, la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) emitió un comunicado informando sobre la situación de Lucy Bacigalupo. La entidad expresó su solidaridad con la artista, señalando que “se compromete a brindar apoyo e intermediación respectiva en el marco de sus funciones, para proteger sus derechos de salud”.

“Para ello, un especialista de SuSalud se comunicó con la usuaria para recabar información e intermediar para garantizar que se le brinde una atención con calidad, seguridad y buen trato”, se lee en el pronunciamiento.

En ese sentido, SuSalud mencionó que Lucy Bacigalupo fue “intervenida con éxito y sin complicación alguna”. Sin embargo, reveló que una técnica de enfermería “habría tenido un trato inadecuado hacia ella”.

“Mientras la usuaria era trasladada, la camilla sufrió un percance, por lo que el profesional de salud realizó una maniobra, produciéndose la ruptura de una de las bases de la camilla y la posterior caída de la paciente, de manera aparatosa. La paciente presentó mucho dolor, fue socorrida por los médicos y el personal de turno que le brindaron la asistencia oportuna”, precisó la institución.

Por último, SuSalud recalcó que continuará “velando por los derechos” de Lucy Bacigalupo hasta su recuperación correspondiente.

Lucy Bacigalupo intepretó a Kathy Huamán en la décima temporada de Al fondo hay sitio. | Fuente: Instagram

¿Quién es Lucy Bacigalupo?

Luz Marina Bacigalupo Salas, conocida como Lucy Bacigalupo, es una conocida actriz cómica e imitadora peruana. Comenzó su carrera artística a inicios de los 90 al lado de figuras, como Tulio Loza y Jorge Benavides, en el programa JB Noticias.

Posteriormente, incursionó en el programa Risas de América donde estuvo desde 1997 hasta el 2004. Se hizo popular por sus imitaciones a Gisela Valcárcel y a la actriz Andrea Montenegro.

En el 2009, debutó como conductora de televisión en el programa ¡Qué vivan las mujeres!, en Red Global, compartiendo roles con Rebeca Escribens y Silvia Cornejo. En el 2021, incursionó, sin éxito, en la política al postular al Congreso con el partido Renovación Popular.

Su notoriedad en la televisión peruana regresó el 2023 gracias a la serie Al fondo hay sitio donde interpretó a Kathy Huamán, madre de Patty (Melissa Paredes), novia temporal de Joel Gonzáles (Erick Elera).

SuSalud se pronunció sobre el estado de salud de actriz cómica Lucy Bacigalupo.Fuente: SuSalud

