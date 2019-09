Madre de Macarena Vélez sobre denuncia contra Adolfo Bazán Gutiérrez: " ''Ha sido muy difícil'' | Fuente: Captura de YouTube

Unos días después del regreso de Macarena Vélez a "Esto Es Guerra", Milagros Montoya, madre de la modelo, habló por primera vez sobre el difícil momento que vivió su familia tras la denuncia contra Adolfo Bazán Gutiérrez, abogado demandado por tocamientos indebidos.

En conversación con "En boca de todos", Montoya recordó los días posteriores a la difusión del video en el que se ve a Bazán grabando e intentando besar a Vélez.

"Ha sido muy difícil todo lo que ha pasado. La veía triste, hablaba con su papá. La llevamos de viaje, queríamos que esté bien, no es fácil para nadie. Lo que ha pasado, ha sido muy difícil. No se lo deseo a nadie, a ninguna mujer. Le ha podido pasar algo peor, felizmente no llegó a más", contó.

Por su parte, Macarena Vélez dio un consejo a las mujeres que han vivido una situación similar. “He ayudado a muchas mujeres a que no se queden callados. A veces nos culpamos. Decimos que nos pasa por vestirnos de esta manera, pero así no son las cosas. a las chicas con mucha fuerza, nunca se callen nada”, dijo.

REGRESÓ A "ESTO ES GUERRA"

Macarena Vélez sorprendió al ser presentada nuevamente como participante de "Esto es guerra". Como se recuerda, hace unas semanas fue separada del programa tras la difusión de unas imágenes donde era víctima de tocamientos indebidos.

La modelo hizo su denuncia pública y señaló al abogado Adolfo Bazán Gutiérrez como autor de este tipo de agresión. La denuncia de Macarena motivó a más mujeres a denunciar al mismo acusado por los mismos cargos e, incluso, abuso sexual.

"Acá me siento súper cómoda. Necesitaba trabajar, distraer mi mente de todo y estoy muy agradecida. Muchísimas gracias por volverme a contratar y por esta nueva oportunidad", dijo Macarena Vélez a América Noticias tras terminar el programa.