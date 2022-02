Después de que sonara 'Señor Mentira' al incio de su programa, Magaly Medina resaltó que Daniela Darcourt no es su amiga por lo que puede criticarla. | Fuente: Composición

La conductora Magaly Medina no solo criticó a Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de LaMadrid a pesar de que son sus amigos, también le envió una indirecta a Daniela Darcourt.

Después de que al inicio de su programa sonara la canción ‘Señor Mentira’, la popular ‘Urraca’ aclaró que la intérprete no es su amiga. “No es mi amiga ah, así que cualquier día Daniela que yo te saque la mugre acá, no te me vengas...”, dijo en tono sarcástico.

Además, Magaly Medina resaltó que en varias ocasiones ha criticado a Daniela Darcourt en su programa y la salsera no se ha molestado. “Ya lo hemos hecho, igualito me sigue hablando”, agregó.

“La admiro, yo admiro a los artistas que tienen talento como ella, admiro su voz increíble, siempre lo voy a decir, creo que es una de las pocas artistas a las que yo admiro”, finalizó.

Magaly Medina llama "hipócritas" a Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia

Dejando a un lado los dimes y diretes con Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez, Magaly Medina comenzó su programa del último viernes tildando de “hipócritas” a Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia, ya que sus reporteros las captaron siendo muy amigables en una fiesta.

"Hubo el cumpleaños de un estilista, un peluquero bastante conocido que parece que la peina a la Daniela y a la Yahaira a la vez", comenzó diciendo la conductora de ‘Magaly TV: La firme’.

"Qué lindo, cómo me encanta, todos se juntaron, todos brindando, abrazándose, como si nunca se rajaran, ese es Chollywood, el mundo de la hipocresía, me encanta", agregó Magaly Medina.

De acuerdo con las imágenes que publicó en su espacio de entretenimiento, las dos salseras comparten un grato momento en la mencionada reunión dejando de lado sus peleas de las que fueron protagonistas en reiteradas ocasiones.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.