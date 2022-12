Magaly Medina a Jair Mendoza por romance con Yahaira: "No me creo el cuento, no te creo" | Fuente: ATV

Hace más de una semana Yahaira Plasencia confirmó su relación sentimental con el cantante Jair Mendoza tras protagonizar un 'ampay' en las playas de Punta Cana, pero 11 días después, ambos decidieron poner una pausa al romance. Para conocer más detalles sobre el fugaz amorío, Magaly Medina tuvo en su programa al salsero nacional, quien coincidentemente se encuentra promocionando su tema 'Ya supérame'.

La conductora de 'Magaly Tv, la firme' ya se había mostrado incrédula sobre los sentimientos de la expareja, pues días antes -cuando el romance se hizo público- la figura de ATV opinó que detrás del sorpresivo anuncio, hubo una campaña de marketing para favorecer al salsero.

"No los veo como una pareja, no me creo el cuento. No los veía tan entusiasmados el uno con el otro... En ningún momento los visualizo como una pareja enamorada. Yo soy desconfiada porque justamente hago esta labor hace muchos años. Yo creo que ustedes viajaron con su community manager", encaró Medina al cantante.





¿Por qué terminó la relación entre Yahaira Plasencia y Jair Mendoza?

Jair Mendoza dijo que tanto él como Yahaira Plasencia eran consciente del riesgo que corrían por haber viajado juntos a Punta Cana, porque su decisión inicial era mantener la relación en privado. "Nosotros hemos tenido una relación muy bonita, Yahaira me parece una mujer espectacular", sostuvo antes de explicar el motivo de su ruptura.

"Lamentablemente, decidimos terminar por tranquilidad. He visto una presión por parte de su productor (Sergio George) y hay momentos en que uno tiene poner las cosas sobre la balanza. Yo estoy completamente de acuerdo con que ella apueste ahorita por su carrera porque está próxima a lanzar un álbum", explicó.

Sin embargo, lo dicho por Jair Mendoza no hizo cambiar de opinión a la 'Urraca', quien fiel a su estilo, cuestionó a Yahaira Plasencia por la manera de promocionar su carrera.

"Yahaira te oficializa al bajar del avión y Sergio George salió a ladrar, un poco más a decir que no le habían pedido permiso, pero eso me pareció una sobreactuación del productor, porque precisamente conocemos a Sergio George, a él le interesa y le gusta el show. Finalmente, Yahaira Plasencia siempre ha vendido con su vida personal... Yahaira ha vendido toda su carrera en base a sus romances, sobre todo el de Farfán", expresó la conductora.

