Hace unas semanas, Yahaira Plasencia confirmó su romance con Jair Mendoza después de pasar unos días de vacaciones en República Dominicana para disfrutar de las playas de Punta Cana.

Sin embargo, tras estas declaraciones y ante la molestia de Sergio George, productor de la salsera, el artista comentó que han decidido poner una pausa en su relación y explicó las razones de por qué ha sido de un momento a otro.

"Yo creo que ahorita lo más importante es la tranquilidad que ella pueda sentir con su carrera, ahorita se viene un lanzamiento de ella con un disco, yo estoy también trabajando mi canción", comentó Jair Mendoza.

Asimismo, aclaró que la relación con Yahaira Plasencia no ha llegado a su fin solo es un stop por su trabajo: “No hemos terminado, pero hemos puesto prioridades, ella tiene su carrera. Seguimos en contacto, pero yo siempre estoy tratando de buscar la tranquilidad para ella, como en todos estos meses”, acotó para América hoy.

Por otro lado, Jair Mendoza contó cómo fue que inició su romance con la salsera. “Nosotros no nos conocemos hace una semana, la conozco hace muchísimo tiempo, me hubiera encantado que la gente pueda conocer a Yahaira en esta faceta de tener una relación. Para mí es una mujer espectacular, hemos compartido muchísimas cosas. No necesitamos armar nada, ni ella tampoco lo necesita, lo que hemos vivido es algo muy bonito”, finalizó.

¿Qué dijo Sergio George sobre el romance de Yahaira Plasencia?

Sergio George se mostró sorprendido por el romance entre Yahaira Plasencia y Jair Mendoza ya que consideró que la cantante peruana no está manejando su carrera musical como debería de ser. Es así que se pronunció sobre ello:

“Era muy fácil si yo sabía de esto antes (…) eso es un poco complicado, esto es un negocio, uno está en constante evaluación”, dijo el productor. Además, se mostró indignado porque a él no le gusta estar en polémicas.

“Lo que no me gusta a mi es crear noticia por crear noticia. Yo vendo música, yo no vendo chismes, ni escándalos (...) Estamos trabajando en un disco nuevo, y estamos a punto de terminar y aparecen cosas así. Lo que se construye con las manos, se destruye con los pies”, agregó para América Hoy.

Por otro lado, Sergio George comparó a Yahaira Plasencia con otras artistas que sí priorizan su carrera y lo manejan con inteligencia:

“Son personas que saben manejar su carrera, y lo manejan de manera inteligente, paso por paso. Uno no puede llegar al estrellato siendo una persona bruta, tienes que usar tu mente, no estoy diciendo que Yahaira sea bruta, hay que usar tu inteligencia porque no es fácil, ahora que los medios de comunicación han cambiado, hay tener mucho más cuidado que nunca”, finalizó.





