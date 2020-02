Magaly Medina aconsejó a Melissa Klug en su juicio con Jefferson Farfán. | Fuente: Composición

Magaly Medina respaldó a Melissa Klug y criticó al abogado de Jefferso Farfán, quien en una reciente entrevista reveló el monto que mensualmente deposita el futbolista por la manutención de sus hijos.

La popular 'Urraca' recordó que hace algunos años le aconsejó a Melissa Klug que no firme ningún acuerdo con Jefferson Farfán y que debía exigirle "uno, dos o tres millones de dólares porque le corresponde", debido a que estuvo 11 al lado del deportista.

“Ella me dijo me están ofreciendo esto para poner un negocio... ¿cuánto le ofrecían? 50 mil dólares y yo le dije, y se lo dije al aire, que 50 mil dólares no es nada como compensación por 11 años que le has dedicado tu vida a este hombre y darle dos hijos”, dijo Magaly Medina.

Asimismo, la presentadora señaló que Melissa Klug debió exigir una mayor suma de dinero al separarse de Jefferson Farfán, porque se "lo merece".

“Mínimo es y te lo mereces un millón de dólares y eso que debería ser dos o tres millones. Es lo que se pide en estos casos de separación y cuando se manejan las cifras que maneja Jefferson Farfán”, agregó.



Además, la conductora confesó que Melissa Klug le aseguro que ella no tenía interés en el dinero de su expareja, pero sí busca luchar por lo que le corresponde a sus hijos.