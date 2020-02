Magaly Medina critica a Nicola Porcella tras sus disculpas públicas a Karina Rivera. | Fuente: Composición

Magaly Medina se pronunció tras las disculpas públicas de Nicola Porcella, quien en la primera emisión de "Todo por amor" tuvo un polémico comentario contra su compañera en la conducción Karina Rivera.

La popular 'Urraca' criticó al exchico relity por su controversial comentario contra Karina Rivera y lamentó sus disculpas públicas, debido a que para ella no fueron convincentes.

"¿Te das cuenta lo que dijiste, Porcella? De verdad, hay gente que ni siquiera se da cuenta de lo que ha dicho (...) No le has faltado el respeto a Karina, le has faltado el respeto al público. Esa es una pachotada con la que le has faltado el respeto a todo el que te ve", dijo Magaly Medina.

Asimismo, la conductora recordó a la producción del programa y al canal de televisión que en redes sociales hubo muchas críticas cuando anunciaron el regreso de Nicola Porcella a la TV tras los escándalos que protagonizó en el 2019.

"En todas las redes sociales había muchísimos comentarios en contra de esa decisión (de contratar a Nicola Porcella). Yo pensé, de verdad, que Latina era un canal que sí les hacía caso a las redes sociales. A mí, por ejemplo, me levantaron del aire porque en mi red social personal dije 'salud' a un comentario de una de las personas que me saludaba en Twitter", agregó.

Finalmente, Magaly Medina criticó a Nicola Porcella por sentirse "orgulloso" de tener una cláusula de buena conducta en su contrato.

"A mí no me ponen una cláusula por mal comportamiento (...) O sea, ni siquiera ellos se la creen con Nicola en el canal. Ahora, ejecutarán esa cláusula de buen comportamiento por esa pachotada que el cometió al aire porque supongo que tiene que ver con todo, con su desempeño dentro y fuera del programa de televisión", concluyó.