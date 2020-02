Magaly Medina le envió un irónico mensaje a Pablo Bengoechea. | Fuente: Composición

Magaly Medina inició su programa de televisión con un mensaje a Pablo Bengoechea, luego de asegurar que tiene un nuevo 'ampay' del jugador Jean Deza.

La conductora de televisión señaló que ella no es hincha de Universitario de Deportes o de Sporting Cristal, pero que últimamente para 'ampayando' a los jugadores de Alianza Lima.

"Hay algunos que esta noche se le van a borrar la sonrisa de la cara. No piensen que yo soy de Universitario ni de Cristal. No me gusta el fútbol y no soy de ningún equipo. Da la casualidad que últimamente 'ampayamos' a jugadores de Alianza, deben ser seguramente los más indisciplinados que existen porque por eso se les 'ampaya'" dijo Magaly Medina.

Asimismo, le dijo a Pablo Bengoechea que mientras él se encarga de dirigir a sus jugadores en el campo de juego, ella y su equipo de trabajo se encargan de "vigilarlos" fuera de las canchas.

"Bueno, le estoy haciendo la tarea, el trabajo sucio al profesor Bengoechea ¿qué más quiere? Él los entrena en la cancha de fútbol y nosotros los vigilamos afuera", agregó.

EL PRIMER AMPAY DE JEAN DEZA



El 15 de enero, Magaly Medina presentó un 'ampay' a los jugadores de Alianza Lima. La conductora señaló que su equipo periodístico fue hasta el domicilio donde se realizaba la fiesta en la que participaron Carlos Ascues y Jean Deza por las reiterativas quejas de los vecinos.

"Claro ahora van a salir los alcahuetes a defenderlos, como el típico padre protector que su hijo nunca hace nada malo. Van a decir: 'Pero estaban en su casita'. Claro, estaban en su casa fregando a los vecinos porque quienes nos informan de esto son los vecinos, que están hartos de que en esta casa siempre se armen 'juergas'", dijo Magaly Medina.

Asimismo, la popular 'Urraca' señaló que las imágenes corresponden al sábado 11 de enero, debido a que lo futbolistas tuvieron un día libre en la pretemporada de Alianza Lima.

"Yo ando tan distante del fútbol que no sé si están o no en pretemporada. A mí me han dicho que les dieron el día sábado libre para que descanses, pero para estos muchachos el significado de día libre es sinónimo de 'chupeta'", agregó.