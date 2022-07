Magaly Medina califica de "tacaño" a Richard Acuña tras pedida de mano a Brunella Horna | Fuente: Facebook / Instagram

Magaly Medina se refirió al reciente compromiso de Brunella Horna y Richard Acuña. Fiel a su estilo, la 'urraca' criticó al hijo de César Acuña por alquilar una sala de cine para proponer matrimonio a la modelo y conductora de televisión.

Además de cuestionar la falta de originalidad para formalizar el compromiso, la conductora de "Magaly TV, la firme" pensó que el excongresista "iba a ser generoso y nada tacaño" al momento de darle el anillo a su prometida.

"Luego de que Brunella dijera que su mano se veía vacía y Richard se hacía el loco, ahora, de un día para otro, cierra un cine y le da el anillo y luego hace una fiestecita que parecía improvisada", señaló Medina.

"Pero vaya, yo pensé que cuando le pidiera, Richard Acuña iba a ser más creativo y nada tacaño. Que iba a ser generoso. La hubiera llevado a París, a las islas Maldivas, no sé cuántas islas de ensueño, sobre todo cuando tienes plata como cancha", agregó.

ESPERA QUE EL MATRIMONIO SEA MEJOR

Magaly Medina espera que la boda entre Brunella Horna y Richard Acuña supere sus expectativas y no sea como la "decepcionante" pedida de mano, donde los conductores de 'América Hoy' brillaron por su ausencia.

"Ojalá que la boda sea mejor que la pedida, no así a la improvisada cerrar una sala de cine para ponerle unos videítos, una canción y pedirle la mano (...) De verdad que decepcionante", criticó.

"Yo no veo a ningún lado a sus amigas de la mañana. Parece que ninguna es de su círculo cercano porque brillaban por su ausencia, no las convocaron ni las llamaron", agregó.

Por otro lado, Magaly Medina dio su opinión sobre el anillo de compromiso Richard Acuña entregó a Brunella, pues al ver las imágenes, la periodista sostiene que solo tiene unos "cuantos brillantitos".

"Sobre el anillo nadie ha hablado, pero qué puedes esperar. Debe ser una roca mínimo. La han hecho esperar tanto que debe tener el sortijón. No es que uno valore el amor de su pareja por el tamaño del anillo, pero si un hombre tiene su plata, lo que te da es su símbolo de amor y lo que te pueda comprar. No me digan que Richard Acuña no tiene plata", finalizó.

