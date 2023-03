Magaly Medina dijo que su popularidad no permitió que su hijo pueda desarrollarse profesionalmente en Perú, por lo que decidió irse al extranjero. | Fuente: Instagram

La entrevista de Magaly Medina con Verónica Linares ha dejado más de un titular. Entre las revelaciones que dejó la ‘Urraca’ en la conversación con Linares para su programa de YouTube es que su único hijo, Gianmarco, decidió salir del país para emigrar y abrirse un futuro profesional fuera del Perú.

“No está casado, tampoco tiene hijos. Mi hijo es bien difícil, tiene una personalidad difícil. Tiene un carácter complicado, yo que soy una madre lo sé. Sé que ha tenido enamorada, respeto su anonimato”, dijo.

Además, Magaly Medina contó que su fama no jugó a favor de un mayor desarrollo profesional de su hijo, por lo que siente que “él está feliz” con su decisión de emigrar.

“Los hijos de las personas famosas tienden a ensombrecerlos, a no dejarlos desarrollar. Espero que mi hijo lo haga fuera del Perú, acá no lo ha podido hacer. Está afuera, no está acá, decidió irse afuera. No creo que vuelva y supongo que vendrá a visitarnos en Navidad. (...) A mí me encanta que mi hijo que está lejos. Sé que allá es un anónimo, no es el hijo de Magaly Medina. Él está feliz. (...) Los hijos tienen que encontrar su propio camino”, agregó.

Magaly Medina: "Somos las enemigas más históricas de la televisión"

El año pasado Magaly Medina y Gisela Valcárcel se enfrascaron en una polémica mediática que tuvo ataques y réplicas de sus respectivos programas. Calmadas un poco las aguas, la popular 'Urraca' manifestó este jueves que nunca entablaría una amistad con la presentadora de El Gran Show.

"Ella no sería mi tipo de amiga y yo el de ella. Siento que no, yo la ahogaría", dijo entre risas para el programa que Verónica Linares tiene en su canal de YouTube, donde a inicios de este año también tuvo como invitada a la popular 'Señito'. "No la tolero, su disfuerzo no lo tolero", precisó Medina.

A la fecha, ambas figuras televisivas parecen haber regresado a tomar silencio sobre la otra, que de vez en cuando se rompe cuando el momento para la crítica surge. "Creo que ahora nos ignoramos mutuamente... cada una en lo suyo", sostuvo Magaly. Pero agregó: "Somos las enemigas más históricas de la televisión".

