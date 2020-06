Magaly Medina cuestiona que Nicola Porcella viaje a México. | Fuente: Captura / Instagram

La conductora Magaly Medina no se quedó callada, luego de conocerse que el modelo Nicola Porcella formará parte de "Guerreros 2020", la versión mexicana de "Esto es Guerra", que produce Televisa.

"Yo me pregunto ¿y cómo va a salir? ¿Volando en una gaviota? ¿Cómo así? ¿Cómo si en estos días solo tenemos vuelos humanitarios?”, cuestionó.

Asimismo, aseguró que la producción de su programa "Magaly Tv: La firme" intentó averiguar cómo es que Nicola Porcella ha conseguido un vuelo, en plena emergencia sanitaria.

“A ver señores de la Cancillería, a ver señores del Ministerio de Salud, del Ministerio de Transportes, ¿quién tiene que ver? Nosotros hemos estado consultando a la Cancillería si tenía algo que ver, nos dijeron que no, que eso lo veía la Embajada de México, nos han 'peloteado’", expresó.



"Alguien que no es nacionalizado mexicano, alguien que no tiene la nacionalidad americana, alguien que no es residente en México, que no es residente en Estados Unidos, ¿cómo es que va a salir de este país solo porque le acaban de dar en Televisa un contrato de trabajo? ¿Así de rápido?”, arremetió Medina.

La popular 'Urraca' recordó que existen muchas personas esperando un vuelo humanitario para regresar a su país, mientras que a Nicola Porcella le han dado este beneficio rápidamente.

"Nicola Porcella con la reputación que tiene este país, con el hecho de que ningún programa de televisión lo quiere entre sus figuras que aparecen en pantalla, ahora sí le dieron la puerta de escape, se le apareció la Virgen de Guadalupe y a él lo contratan en México y por supuesto hay un avión ahí esperando en el Grupo 8 para que el señor se vaya muy campante o va a salir por carretera de Lima hacia Ecuador, hacia Bolivia o Chile y ahí va a tomar un vuelo, ¿cómo es, quien nos explica eso?, señaló.

“Hay mucha gente que también quiere salir pero no puede porque estamos en una situación de emergencia y estamos en estado de inamovilidad, no podemos, la inamovilidad es para todos”, añadió Magaly Medina.