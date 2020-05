Magaly Medina envió condolencias a Gisela Valcárcel. | Fuente: Captura

Magaly Medina utilizó su espacio en ATV para lamentar una triste noticia. La conductora se dirigió a Gisela Valcárcel, quien el día jueves perdió a su hermana a causa de una larga enfermedad.

“Después de una larga enfermedad, ella falleció hoy", dijo la presentadora de "Magaly Tv: la firme". Además, recalcó que las rencillas entre ella y Valcárcel no impide que comprenda el dolor que debe estar sintiendo.

"Gisela era muy unida a esta hermana quien le cuidaba a su hija Ethel. Desde acá yo no sé lo que es perder a una hermana. Ella no ha dicho nada, sin embargo, su hija sí le hace un homenaje”, expresó.

“Desde acá nosotros le enviamos a Gisela y a su hija un abrazo y entendemos el sentimiento que pasan, comprendemos su dolor. Lo cortés no quita lo valiente, por si alguien empieza a rajar mañana”, añadió Medina Vela.

Como se recuerda, Ethel Pozo, la conductora de "América Hoy", utilizó su cuenta de Instagram para expresar su tristeza por el fallecimiento de su tía Martha, hermana de Gisela Valcárcel.

Ella recordó los momentos más felices al lado de su pariente, así como lo que aprendió de ella. "Siempre fuiste mi tía adorada", sostuvo.

"Me cuidaste desde chiquita cuando mi mamá tenía que salir a trabajar. Tú me llevabas al colegio, me bañabas, me peinabas y, claro, me engrías con tu comida. Nos hicimos como tú decías, más que tía y sobrina, amigas. Te amo desde siempre y nunca imaginé la vida sin ti. ¡Te debo tantas cosas tía Marthita!", indicó Ethel Pozo.

"Fuiste la mujer más dulce y amorosa del mundo, para los que te conocimos, nos queda recordarte alegre, bailarina y engreidora. Después de mucho batallar contra esta enfermedad, Dios ha querido tenerte a su lado, como te dibujó Luanita", agregó la hija de Gisela Valcárcel.