Medina alcanzó gran popularidad durante la emisión de su programa de espectáculos en televisión 'Magaly TV', cuya primera versión se transmitió diariamente entre 1997 y 2012. | Fuente: Instagram

Magaly Medina ofreció una extensa entrevista a Verónica Linares y habló de los temidos 'ampays' que suele presentar en su programa. Desde hace tiempo, sus cámaras han puesto en evidencia más de una infidelidad de reconocidos personajes de la farándula; sin embargo, a raíz de una incómoda experiencia familiar, la periodista decidió incluir a los futbolistas en estos destapes.

"La gente paga su plata, va al estadio, la gente muere por su equipo, acá la gente muere por el fútbol y no es posible que, si vas esperanzado al estadio, pagando tu plata, llevando a tu hijo, resulta que el tipo estuvo chupando hasta las 5 de la mañana, con qué físico va a hacer goles, eso no está bien, no es deportivo", dijo la popular 'Urraca' antes de revelar su motivación para empezar a 'ampayar' a los deportistas.

"Eso no es responsabilidad para con tu público, para el que paga la entrada, para el fanático que llora si su equipo pierde y eso yo lo veía en mi hijo... cuando mi hijo era pequeño, venía del estadio y se encerraba en su cuarto a llorar, porque Alianza (Lima) había perdido", manifestó.

Al percatarse de que el periodismo deportivo no se ocupada del mal comportamiento de algunos futbolistas, ella decidió investigar y enviar a sus 'chacales' a las "encerronas".

"Cuando comencé a investigar y ver que el periodismo deportivo no lo hacía y sabían de las encerronas, de las amigas 'bataclanas' que tenían, de la vida disipada que llevaban, nadie decía nada. Entonces dije, okey, apuntemos. Porque si vas a hacer llorar a mi hijo, vamos a saber por qué lo haces llorar y que el público se entere por qué estos sinvergüenzas van al estadio y no meten goles", sentenció.





Magaly Medina posa junto a su hijo Gian Marco | Fuente: Intagram

La demanda de Paolo Guerrero

A propósito de esta revelación, Verónica Linares trajo a colación el caso de Paolo Guerrero y la demanda por difamación que llevó a Magaly tras las rejas en 2008. Al respecto, la conductora de espectáculos considera que no cometió ninguna equivocación y responsabilizó a la justicia por no haber llevado el proceso de manera correcta.

"La OCMA (Oficina de Control de la Magistratura) ya lo dijo e investigó, y alguna vez se sabrá toda la verdad... Para mí no era una difamación, era creerle a mi reportero. Por lo único que a mí me condenan es porque en la cámara fotográfica, que él había llevado a arreglar, no habían configurado el fechador; pero el vendedor de la esquina del Óvalo Higuereta lo había visto, el que lavaba los carros lo había visto, todos esos testimonios no se aceptaron en el juicio, cuando debió hacerse", comentó.

"Yo creo, como en otros países, que el marco legal peruano debe también proteger la libertad de expresión, al punto que un periodista no deba ir a la cárcel", agregó Medina.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.