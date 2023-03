Desde hace varios años, las dos conductoras mantienen una fuerte enemistad en la esfera pública. | Fuente: Instagram

Magaly Medina contó aspectos poco conocidos sobre el origen de su enemistad con Gisela Valcárcel y aclaró que su historia de críticas con la rubia conductora no es nueva, pues empezó en la década del 90, cuando se desempeñaba como periodista en la desaparecida revista Oiga. donde escribía una columna de opinión sobre famosos. Por otro lado, la 'Señito' ya era toda una celebridad de la pantalla chica gracias a su sintonizado programa Aló Gisela.

"Yo la criticaba desde que estaba en la revista Oiga y ella tenía un programa de televisión exitoso, con mucho rating. Mi revista era bastante elitista, no la leía mucha gente, pero ella me contestaba en televisión, contestaba a una crítica anónima de revista, yo era la única que hacía eso en ese momento. Ella fue la que me daba importancia en esa época, cuando lo recomendable es ignorar eso", dijo Medina en una entrevista al canal de YouTube de Verónica Linares.

"Somos personas icónicas en la TV"

La conductora de espectáculos sostuvo que actualmente hay otros personajes que le provocan criticar más que a Gisela, pero pese a sus diferencias, admitió que ella es una persona icónica en la televisión y que, pese al tiempo, ha sabido mantenerse vigente.

"Ella y yo somos personas icónicas en la televisión, acá estamos en el mismo nivel. Las dos hemos sobrevivido, somos las dinosaurias de la televisión o como quieran llamarlo, las históricas; pero seguimos más vigentes que mucha gente de otras generaciones, no hay quien nos reemplace. Cuando se estudie historia de la televisión, seguramente nos estudiarán a las dos", expresó.

Aunque no pretende ser su amiga, Magaly asegura que no tiene problemas en saludar a la 'Señito', incluso reveló que han tenido encuentros casuales en viajes y tiendas. "Para mí normal, pero si quieres que yo te salude, salúdame. Si me volteas la cara, no esperes que yo te vaya a saludar. Yo no soy de las que está buscando el saludo", le dijo a la rubia.

No tolera su disfuerzo

A la fecha, ambas figuras televisivas parecen haber regresado a tomar silencio sobre la otra, que de vez en cuando se rompe cuando el momento para la crítica surge. "Creo que ahora nos ignoramos mutuamente... cada una en lo suyo", sostuvo Magaly. Pero agregó: "Somos las enemigas más históricas de la televisión".

"Ella no sería mi tipo de amiga y yo el de ella. Siento que no, yo la ahogaría", dijo entre risas para el programa de Verónica Linares, donde a inicios de este año también tuvo como invitada a la popular 'Señito'. "No la tolero, su disfuerzo no lo tolero", precisó Medina.



NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.