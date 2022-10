Magaly Medina habla sobre el libro 'La señito', inspirado en Gisela Valcárcel. | Fuente: ATV

Magaly Medina obtuvo uno de los pocos ejemplares de 'La señito', un libro publicado en la década del noventa por el modelo Carlos Vidal tras su ruptura sentimental con Gisela Valcárcel. En 1996, una medida cautelar lo sacó de circulación y desde entonces quedó en el olvido hasta hace unos días, luego del último enfrentamiento mediático entre las conductoras.

En la emisión del 5 de octubre de Magaly TV, la firme, Medina comentó que una fanática del programa le prestó el texto, porque su equipo de producción no pudo conseguirlo, incluso una persona intentó vendérselo por la exorbitante suma de 7 000 soles, pero el ofrecimiento fue rechazado.

"Algunos vivos quisieron vendernos este libro en siete mil soles. No puede ser, ¿qué creen?, ¿que somos millonarios? Estamos haciendo canje para la fiesta de aniversario y de pronto quieren cobrarnos por este librito, mal escrito, mal contado, siete mil soles", expresó.

Magaly Medina opina sobre el libro 'La señito'

Magaly aún no comprende por qué Gisela trató de impedir la publicación del libro, pues lo que se cuenta entre páginas no es "nada morboso".

"No cuenta nada y tampoco lo escribió Carlos Vidal, porque no sabía ni escribir su nombre. Lo que cuenta son anécdotas de admiración y de una relación que tuvo con ella, la parte de su historia. Yo he leído el libro y no encuentro hasta ahora nada que pueda ser difamatorio, escrito con rabia, con rencor, más bien parece un homenaje", aseguró Medina.

"Es un libro tonto, que no contaba nada morboso, que es lo que generalmente debe tener un libro para vender. Yo no sé por qué hizo tanta alharaca. Se fue a sentar con Vladimiro Montesinos, el hombre más siniestro de esa época, para confabularse con él e impedir que este libro salga a la luz. Pobre Carlos Vidal, era un pobre diablo antes de Gisela y siguió siéndolo después", agregó la popular 'Urraca'.

Por último, la conducta mostró su asombro al enterarse que el libro tendría una segunda parte. "Nunca se hizo, Gisela y Montesinos se encargaron que nunca saliera a la luz", finalizó.

Magaly Medina vs Gisela Valcárcel

El sábado pasado, Gisela Valcárcel estrenó una nueva edición de 'El Gran Show' con un fuerte mensaje dirigido a Magaly Medina. La popular 'Urraca' anunció el fin de semana que este lunes 3 de octubre le respondería a su contrincante mediática. Y la respuesta fue bien recibida por la audiencia, según revelan las cifras de rating.

Desde "hipócrita" hasta "alcahuete", la conductora de ATV disparó contra quien fuera conocida como la 'Reina del mediodía' en una emisión dedicada por entero a criticarla. Además, la presentadora de 'Magaly TV: La Firme' hizo algunas revelaciones para desmentir versiones que la 'Señito' había ventilado en el 'reality' de América TV.

Al enterarse de cuánto rating consiguió en su último episodio, Magaly Medina celebró a través de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, compartió una historia en la que agradecía a sus seguidores. "Gracias al público por su sintonía", escribió la 'Urraca' en la publicación.

Con todo este material, el programa de Magaly Medina consiguió posicionarse en el quinto lugar de los espacios televisivos más vistos el lunes 3 de octubre. Con 14.5 puntos de rating en Lima y hogares, 'Magaly TV: La Firme' solo estuvo por debajo de 'Al fondo hay sitio', 'Luz de luna', 'Esto es Guerra' y 'América Noticias'.

