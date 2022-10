Gisela Valcárcel lideró el rating en su primer programa de la nueva temporada de 'El gran show'. | Fuente: Instagram

Gisela Valcárcel apostó otra vez por ‘El gran show’ luego de que su anterior programa no diera frutos. El espacio de baile lideró el rating del sábado 1 de octubre ya que trajo a varios personajes de la farándula que han estado involucrados en escándalos.

Una de ellas fue Melissa Paredes, quien anteriormente había dado un paso al costado por el ‘ampay’ con su bailarín cuando estaba casada con Rodrigo Cuba. También formará parte del reality la cantante Giuliana Rengifo que ha sido vinculada con el esposo de Magaly Medina.

Con 12 puntos de rating, ‘El gran show’ fue el programa más visto del sábado 1 de octubre. En segundo lugar, está ‘JB en ATV’ con 9.3 y le sigue ‘El reventonazo de la chola’ con 8.3.

Cabe resaltar que ese puntaje es bajo para ser su regreso con el reality de baile ya que antes ha tenido alrededor de 17 puntos.

Los 5 programas más vistos el sábado 1 de octubre

1. 'El gran show' - 12

2. 'JB en ATV' - 9.3

3. 'El reventonazo de la chola' - 8.3

4. 'Los milagros de la rosa' - 6.7

5. 'Estás en todas' - 5.3

Gisela Valcárcel y lo que dijo sobre Magaly Medina

En el estreno de la nueva edición de 'El gran show', la conductora Gisela Valcárcel decidió salir en defensa del nuevo jale del programa, Melissa Paredes, frente a las críticas que en su momento recibió de Magaly Medina tras ser captada con el bailarín Anthony Aranda mientras estaba casada con Rodrigo Cuba.

"En su momento yo no fui infiel, alguien fue infiel conmigo, y una persona me dijo estúpida en cámaras. Le dieron la autoridad para insultarme y agredirme, yo era tan joven como Meli que quedé tumbada en la cama y pensé que no me levantaba (...) Quizá no sepas todo el daño que has hecho", manifestó la popular 'Señito'.

Asimismo, Gisela Valcárcel afirmó que Magaly Medina está "haciendo demasiado daño". "Y, sabes, todos van a salir adelante sin ti. Eres tú quien va a pagarla carísimo, eres tú quien no podrá dormir tranquila (...) Lo que le dijiste a Melissa fue exactamente lo que me dijiste a mí, me maltrataste solo por odio", indicó.



Finalmente, la presentadora de "El gran show" añadió que si está del lado de Melissa Paredes, es porque "en su momento nadie me dijo qué cosas eran verdad o no". "Alguna vez dijeron que a mí me podía gustarme una mujer, qué payasada, qué payasada. ¿Tú puedes llamarme a mí cantinflas? Tú que has perdido toda autoridad", señaló.

