María Pía Copello y Magaly Medina mantienen una estrecha amistad. | Fuente: Composición (Instagram)

La noche del último miércoles, Magaly Medina anunció que su padre, Luis Medina, había fallecido. Un hecho que llevó a que la conductora María Pía Copello, una de las figuras pública con quien mantiene su amistad, le envíe sus condolencias este 23 de marzo durante la transmisión de su programa Mande quien mande.

"Quiero tomarme unos minutos para abrazar a Magaly Medina, su papito partió, sabes lo mucho que te quiero", dijo la exanimadora infantil en señal abierta. "Sé que este es un momento muy duro para ustedes, simplemente te abrazo fuerte, estamos contigo", añadió en su mensaje.





Como se recuerda, María Pía Copello y Magaly Medina han hecho pública su amistad en más de una ocasión, sobre todo mediante redes sociales donde de vez en cuando comparten videoclips juntas para Instagram o TikTok. La popular 'Urraca' incluso ha compartido con la influenciadora algunos viajes en familia.

La presentadora de Magaly TV: La Firme confirmó al diario Trome que no emitirá su espacio de espectáculos este jueves 24 ni el viernes 25 de marzo debido al deceso de su papá. "Es una pena inmensa. Mi padre fue un ser maravilloso y lo echaremos mucho de menos", sostuvo.

Magaly Medina y el emotivo mensaje dedicado a su padre

Magaly Medina le dedicó un emotivo mensaje de despedida a su padre Luis, quien falleció en la noche del 22 de marzo, según dio a conocer la conductora de televisión en sus redes sociales.

En las palabras que le dedicó en su cuenta de Instagram, junto a un serie de fotografías a su lado, Magaly resaltó que su padre siempre fue un apoyo incondicional “en todas las circunstancias de mi vida”.

“Mi padre fue siempre mi mejor aliado, mi cómplice favorito y mi apoyo incondicional en todas las circunstancias de mi vida. Gracias a él me convertí en lo que soy. Me va a hacer mucha falta y ya lo estoy extrañando muchísimo, aunque estoy convencida de que siempre, desde el infinito, estará cuidando de mí y de nuestra familia que tanto amó. Descansa en paz, papito de mi corazón”, escribió.

Además, de Magaly, su hermana Mariela también le dedicó un sentido mensaje, que acompañó con fotografías junto a él. “Papito lindo, anoche te fuiste al encuentro del Señor y me dejaste un vació inmenso en el corazón. Fuiste el mejor padre del mundo. Me enseñaste a ser fuerte y resiliente. Me diste las armas que necesitaba para salir adelante en este mundo tan complicado. Te has ido físicamente, pero espiritualmente te llevaré siempre en mi corazón. Me duele demasiado tu partida papito. La vida será diferente sin ti”, escribió.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x03 ESPECIAL OSCAR 2023: Nuestros favoritos a ganar y los fijos a llevarse una estatuilla

La segunda parte de nuestro especial por los premios Oscar 2023 ya está aquí. Esta vez, Lucia Barja y Marco Zanelli (que busca ser un miembro oficial del podcast) conversan con Rodrigo Bedoya sobre cuáles son los favoritos a ganar en la edición 95 de los premios de la Academia. ¿Será el año de “Todo en todas partes al mismo tiempo”? ¿”Argentina 1985” logrará un Oscar? La cuenta regresiva ya comenzó. Ponle play.