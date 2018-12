Magaly Medina contó las experiencias que vivió cuando estuvo en la cárcel y habló sobre el caso de Keiko Fujimori. | Fuente: Instagram | Magaly Medina

Magaly Medina, quien volverá a la televisión muy pronto, recordó cuando fue condenada a cinco meses de prisión efectiva, en 2008, por difamar a Paolo Guerrero. Además, explicó lo que puede estar viviendo Keiko Fujimori en la cárcel.

"Ella (Keiko Fujimori) está en un pabellón mucho más rígido (...) Nunca me bañé con jarrito, pero sí con agua fría, y había que hacer tu cola porque todas desde las 5 de la mañana querían bañarse", dijo Magaly Medina en el programa "Beto a saber".

Asimismo, recordó las dificultades que tuvo que pasar para comunicarse con sus familiares.

Beto Ortiz compartió una fotografía junto a Magaly Medina y Ney Guerrero. | Fuente: Instagram

"A partir de las 5 de la tarde, me daban 5 minutos para hablar por teléfono en una sección donde había un teléfono abandonado porque no dejaban que hiciera cola con otras internas por temor a que me hicieran algo, lo que nunca se dio", detalló.

Finalmente, Magaly Medina explicó que cuando entró a prisión le acondicionaron una pequeña celda sin puerta y tuvo que utilizar una sábana para tener algo de privacidad.