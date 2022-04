Magaly Medina responde a Gisela por indignarse tras el 'ampay' a Aldo Miyashiro y Óscar del Portal | Fuente: Instagram

Magaly Medina respondió a Gisela Valcárcel por criticar el 'ampay' que comprometió a Óscar del Portal y Aldo Miyashiro. Como se sabe, la popular 'señito' exigió que se respete la intimidad de las personas y que no se haga "un circo romano" tras las pruebas de infidelidad.

La periodista no lo pensó dos veces y se tomó un tiempo de su programa para criticar lo dicho por la conductora de televisión. Incluso, le recordó que ella y su hija conducen y producen programas que emiten este tipo de contenido, donde las rencillas o problemas entre parejas suelen ocupar mayor atención.

"¿De qué circo romano hablamos? ¿de los que se hacen en tu programa o en el programa de tu hija, que tú también produces? Los circos romanos que has armado dándote de santurrona son bien conocidos en este país, porque en tu programa se han dado las mayores infidelidades, en esos realities, parejas establecidas que han comenzado a bailar terminaron en grandes romances y grandes sacadas de vuelta", manifestó.

LE RECORDÓ EL CASO DE KARLA TARAZONA

Lo dicho por Magaly Medina fue ratificado por Karla Tarazona, quien brindó unas declaraciones a su programa recordando que ella se vio afectada por la infidelidad de Christian Domínguez cuando participó junto a 'Chabelita' en "El gran show", reality de Gisela Valcárcel.

"Ella armó su circo romano, ella explota ese tipo de cosas con su cara de santa, pero de santa no tiene nada, su doble moral es absoluta, por eso yo siempre me he quejado de la hipocresía de Gisela Valcárcel, nunca ha sido honesta, siempre tiene un discurso y hace otro", expresó Medina.





EL DURO CALIFICATIVO

Antes de culminar su comentario, la conductora de 'Magaly TV, la firme' tildó de 'hipócrita profesional' a Gisela Valcárcel por pedir que se respete la intimidad de personas públicas como Óscar del Portal y Aldo Miyashiro.

"Es una de las hipócritas más grandes de la televisión y una hipócrita a la que he combatido muchos años de mi vida. Si usted se pregunta porque Magaly y Gisela tuvieron enemistad es porque siempre le critiqué esos falsos valores que ella dice profesar, es una hipócrita profesional", sentenció la periodista.

