Magaly Medina reveló detalles sobre su lucha contra la depresión

Ella confiesa que desde hace tres años no consume medicamentos contra la depresión. | Fuente: RPP Noticias

Magaly Medina visitó el programa “Conexión”, de RPP Noticias, y reveló cómo viene superando su lucha contra la depresión, la cual le fue diagnosticada cuando tenía apenas 23 años.

En conversación con Renato Cisneros, a pocos días del estreno de su nuevo programa “Magaly TV: La Firme”, ella explica que desde hace 3 años dejó de tomar medicamentos para tratar esta condición.

“Yo he sido diagnosticada a los 23 años de edad como depresiva. Me he medicado muchísimos años, he sido una persona medicada. Pero hace unos tres años atrás vivo sin medicinas, las dejé por completo”, explica.





“Los terapistas que me han visto creen que es porque aprendí a meditar, porque aprendí el yoga. Un psicólogo mío dice que ese fue mi pretexto para dejar de hacer ciertas cosas en la vida o no perseverar en otra, no lo sé”, agregó.

Ella comenta que ya no necesita las medicinas y que, por ahora “Solo me deprimo por el clima gris de Lima que no me da ganas ni de levantarme de la cama (risas).

Magaly Medina se prepara para el estreno de su nuevo programa en la señal abierta, que marcará su retorno al formato que la convirtió en la conductora de televisión más exitosa del país.